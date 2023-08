À vos salles, prêts, profitez…

Après cinq ans de travaux le cinéma Alpa Joe a enfin rouvert ses portes. Dotée des dernières technologies modernes en matière de diffusions audio et vidéo, la grande salle rénovée peut désormais accueillir plus de 240 spectateurs dans des sièges spacieux et ultra confortables. Les cinéphiles vont pouvoir assouvir leur passion sans modération.