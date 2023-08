Longoni : Bras de fer tarifaire entre transporteurs et transitaires

Manifestement réunis en un nouveau groupement, les petits transporteurs indépendants ont envoyé ce jour, 7h15, un mail indiquant les tenants et aboutissants d’une réévaluation des divers montants de leurs prestations, justifiée par cette problématique internationale relevant de l’inflation post 2021-2022. Une réévaluation prenant effet le même jour, lundi 7 aout 2023 donc, et faisant suite à une réunion, 2 semaines en amont, en la présence d’une dizaine de représentants des sociétés concernées.

Une courbe nettement ascendante…

Près de 6 mois après la validation annuelle des diverses tarifications professionnelles 2023, relatives aux transports de containers de 20 ou 40 pieds, via liftainer ou sur camion, c’est donc une réévaluation globale et commune qui a été transmise ce lundi matin, incluant une ramification bien précise des communes/zones de livraison, ainsi qu’une majoration au regard des horaires de l’après-midi. Une majoration — annoncée de l’ordre de +50% — qui se voudra effective à compteur du 2 janvier 2024.

Dans ce courrier, la réévaluation concernée se veut justifiée au motif des critères économiques ci-dessous :

Coût du carburant ;

Niveau du Smig ;

Frais afférents aux prestations implicitement offertes (frais de réparation, frais d’embarquement, difficulté des zones de livraison).

Ainsi, par exemple, là où un 20 pieds entre Longoni et Tsoundzou 1, sur plateau grue, se voulait depuis ce début d’année à 270 euros, il est désormais question de 420 euros pour le matin et s’élèvera à 705 euros l’après-midi à partir de 2024.

Une nouvelle plutôt en travers de la gorge

Du côté du Syndicat des transitaires, outre la parfaite compréhension au regard des diverses contraintes logistiques, de l’inflation avérée et de la problématique des embouteillages, il est un sentiment quelque peu brutal de « mis devant le fait accompli » quant à la brièveté et prise effective de ces nouvelles tarifications. Des augmentations « de plus de 100% sur de nombreux secteurs (…) guère justifiées ou justifiables sur le fond et la forme avec laquelle elles ont été décidées ».

Outre cette pilule difficile à ingérer, non pas du jour au lendemain mais bien du jour au jour même, il s’ajoute certaines incompréhensions logistico-administratives.

Ayant nécessité, à leur tour, de devoir expliquer cette soudaine majoration qui aura forcément des répercutions à effet domino jusqu’au portefeuille du client, ainsi que la centralisation de ces divers prestataires en une seule entité de réservation au besoin, le Syndicat concerné demande qu’il soit fourni un dossier complet de justificatifs professionnels* afin de garantir le sérieux, l’uniformité et la légitime garantie minimale quant au bon acheminement des containers.

Contacté par téléphone, le représentant des « petits transporteurs de Longoni » affirme que l’intégralité des signataires disposent de ces diverses pièces justificatives demandées et se réserve le droit, dans un très proche avenir, d’adresser un nouveau courrier pour clarifier sa démarche auprès du Syndicat précité.

Affaire à suivre…

* Inscription au registre des transporteurs, assurances professionnelles, permis, certificats et carte de qualification de l’ensemble des chauffeurs relatifs au transport de marchandise etc.