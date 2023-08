CSSM : Mise en place d’un dispositif de récupération et stockage des eaux de pluie

Depuis son installation en 2019 sur le site Kinga à Kawéni, la CSSM a été affectée par des coupures d’eau incessantes plusieurs fois par semaine, posant des difficultés dans le fonctionnement de l’organisme. La direction a ainsi pris la décision de prévoir le stockage d’eau afin d’assurer les conditions d’hygiène au travail lors des coupures d’eau, c’est un projet unique dans l’océan indien (même au niveau de l’hexagone) pouvant servir de pilote pour les autres institutions ou entreprises de l’île.

La CSSM a fait le choix de retenir pour la conception le bureau d’études INSET et pour les travaux l’entreprise HELIOS, qui sont deux sociétés locales Mahoraises.

Les travaux sont lancés en juillet 2022 pour une durée de 5 mois. Deux nouveaux réseaux distincts de plomberie ont été réalisés : un réseau spécifique pour l’eau potable et un autre totalement indépendant pour l’eau de pluie.

Fonctionnement

Utilisation du réseau existant d’évacuation des eaux de pluie pour le connecter à 6 cuves de 6.000 litres de capacité. 36.000 litres d’eau non potable collectée permettent d’alimenter les sanitaires pour une autonomie d’au moins 2 jours en utilisation maxi. Huit pompes électriques pilotées automatiquement assurent le maintien en pression de fonctionnement des différents réseaux d’eaux potables et non potables. Elles fonctionnent par paire pour pallier les pannes et pour les économiser avec un système de détection de baisse de pression pour activer les pompes.

Enfin des organes de sécurité (membranes gonflables) ont été installés afin de protéger l’installation des augmentations ou des baisses trop brusques de pression dans les réseaux.

En outre, il est réalisé un stockage de 6.000 litres d’eau alimenté par le concessionnaire SMAE, et dédié aux autres besoins en eau potable tels que fontaines d’eau des zones tisanerie, éviers de la cafeteria, etc. Les réseaux d’alimentation des eaux de pluies et de l’eau du réseau départemental sont séparés.

Les avantages

La CSSM s’intègre complètement dans les innovations en termes d’amélioration des conditions de travail mais également en économie d’énergie et de factures d’eau. Ce projet répond aux objectifs de sobriété énergétique et de RSO de la CSSM. En outre, il permet de maintenir le service public de sécurité sociale puisqu’il n’y a plus d’interruption d’activité pendant les coupures d’eau.

Un investissement intéressant au regard de la complexité de l’installation, de la technicité utilisée et du nombre de personnes bénéficiaires présentes sur site.

Sources CSSM