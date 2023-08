Tribunal judiciare : Verdict suite à des faits de violence antérieurs à Dembéni 

Par communiqué officiel, le Procureur du Tribunal judiciaire de Mayotte, Yann Le Bris, indique que suite à l’arrestation d’émeutiers, à l’origine des violences urbaines — perpétrées dans la soirée du 8 juillet dernier, en la commune de Dembéni et ayant entrainé vols, dégradations de biens, de véhicules et même agressions physiques sur personnes par arme blanche (type machette) avec, pour l’une d’entre elles, incapacité totale de travail (ITT) de 15 jours — un jeune adulte, né en mai 2005, sans antécédent judiciaire connu et majeur au moment des faits, a été présenté en comparution immédiate ce vendredi 4 aout.

« Suivant les réquisitions du parquet, il a été condamné à la peine de 5 ans d’emprisonnement et une Interdiction définitive du territoire. Il a été incarcéré à l’issue de l’audience ».