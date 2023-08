Serment de Sada : plaque commémorative volontairement détériorée 

Un acte de vandalisme clairement mal intentionné, ayant pour unique but que celui de détruire toute trace de ce symbolique 56ème anniversaire du Serment de Sada célébré jeudi 3 aout dernier et tout l’historique en amont qui s’y greffe.

Une précoce ”détérioration” très loin d’être au goût de tous, comme le souligne le conseiller départemental, Soula Said-Souffou qui, via courrier officiel et ses réseaux sociaux, condamne fermement cet agissement des plus lâches et parle de « profanation » qui ne peut et ne doit rester impunie.