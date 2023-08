Mayottejobdating : Le salon de l’emploi 2.0

Jeudi 27 octobre, la DEETS et Pôle emploi ont publié les statistiques relatives aux demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi à Mayotte au 3 trimestre. L’île au lagon enregistre la plus forte hausse du nombre de demandeurs d’emploi au regard des autres départements d’outre-mer. Les femmes ainsi que la tranche d’âge des 25-49 ans sont les plus touchées par cette hausse.