Sada : Hommage aux pères fondateurs de l’appartenance de Mayotte à la France

« Le Serment de Sada », le 3 août 1967, est une date importante dans l’histoire de Mayotte. En effet les principaux leaders du Mouvement populaire mahorais (MPM) de l’époque qu’étaient Younoussa Bamana, Marcel Henry, Zoubert Adinani et Abdallah Houmadi ont prêté serment devant les autorités morales du ministre des cultes et sur le livre du Coran « de défendre jusqu’au dernier souffle l’appartenance de Mayotte à la France », donnant ainsi un caractère sacré à cet événement.

Pour le sénateur Thani Mohamed Soilihi le fait de commémorer cet événement majeur de l’histoire de Mayotte est très important car « À cette époque Mayotte était dans l’autodétermination et devait choisir entre la France et les Comores. Aussi, par les temps qui courent il est bien de rappeler ce moment d’histoire, c’est une leçon de laïcité. Cela démontre que le cultuel et le culturel ont leur place dans la République », a-t-il confié.

Une cérémonie religieuse et républicaine

La commémoration était partagée en deux parties, une cultuelle et une autre républicaine. Ainsi, comme l’a souligné Houssamoudine Abdallah, l’actuel maire de Sada, « C’est un devoir que nous devons envers nos pères. Ils se sont sacrifiés pour Mayotte. Dans les années 1960’, les Mahorais se sont soulevés pour que Mayotte soit dans la France. Il était donc important de marquer cet événement pour la commune de Sada. De plus, c’est un message que nous envoyons envers la jeunesse afin qu’on se souvienne, car au-delà des enjeux économiques, sociaux et institutionnels c’est un moment très important pour l’histoire de Mayotte ».

L’édile a également précisé que d’ici la fin de l’année la commune allait organiser des ateliers spécifiques, au travers d’une exposition, sur l’histoire de Mayotte afin de rappeler que ce serment a été d’une importance capitale dans le processus d’accession à la départementalisation du territoire. Puis il a ajouté qu’« A l’avenir nous commémorerons cet événement plus souvent ».

Le conseiller départemental de Sada-Chirongui, Soula Saïd-Souffou, a rendu un bel et brillant hommage aux impétrants du serment. « Notre département rayonnera si, nous-mêmes Mahorais, nous célébrons nos héros. Ils se sont battus pour que nous devenions un département français. Aujourd’hui nous honorons nos morts et rendons hommage à ceux qui se sont battus pour défendre la présence française à Mayotte. Les pères fondateurs se sont rassemblés et par la grandeur de leur engagement ils ont montré le caractère sacré du don de soi et leur attachement indéfectible envers notre pays, la France, pays que nous chérissons et qui honore ses enfants. Il est important de renouveler cette manifestation, cette reconnaissance ». Et d’insister sur le fait que : « La liberté est une chose fragile et précieuse pour laquelle nous devons nous battre chaque jour pour la conserver. L’attachement de Mayotte à la France est indéfectible ! ».

Ce fut ensuite aux institutionnels de prendre la parole et notamment le préfet de Mayotte, représenté pour l’occasion par Sabry Hani, qui s’est dit très honoré et ravi de participer à cette cérémonie. « C’est une symbolique forte pour le territoire français. A travers cette prestation de serment, les pères fondateurs ont juré sur le Coran en revendiquant la République. La laïcité c’est la capacité à respecter les cultures et l’indivision de la République. Cela passe ainsi par le respect de la culture mahoraise et française. Mayotte c’est la France ! S’est-il exclamé. Les quatre pères fondateurs l’ont demandé, ils ont prêté serment et ont agi à cette fin. Ils ont fait preuve de courage, de détermination et d’abnégation. Ils ont été visionnaires, ils ont œuvré pour une Mayotte apaisée et prospère, il faut les honorer. La mémoire doit être célébrée ».

Puis le représentant du préfet a poursuivi : « Aussi le Serment de Sada nous oblige collectivement, tous les jours, a redoublé d’efforts pour le développement du 101e département français. Mayotte est à la fois loin mais si proche… Le chef de l’État et le Gouvernement ont montré et montrent encore l’amour et l’attachement qu’ils ont pour ce territoire et pour les Mahorais. Nous sommes très fiers et très honorés de l’appartenance de Mayotte à la République française », a-t-il conclut.

B.J.