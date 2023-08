Les enfants de Chirongui prennent le Grand air !

Pour occuper leurs petits-grands, tout comme leurs adolescents, on peut dire que les équipes du CCSA de la Commune de Chirongui ont mis le paquet niveau programme d’animation et activités. Une saine occasion de lutter, bien entendu, contre le potentiel badaudisme tout en offrant à ces jeunes citoyens de demain, l’opportunité de découvrir les richesses de leur territoire. Et pour ce faire, pas nécessité d’aller bien loin; il n’y a juste qu’à profiter de ce que Dame Nature, dans son immense générosité, a offert comme cadeau de naissance à l’île de Mayotte. Un cadeau qu’il faut préserver et des prises de consciences participatives qu’il faut acter. En ce sens, cet été de la jeunesse a pour thématique majeure le Patrimoine et l’Environnement… La couleur est annoncée depuis le 17 juillet, pour le plus grand bonheur des participants mais aussi de leurs encadrants.

Ce jeudi, c’est plage, tortues et Saziley

Rien que ça ! Alors que des millions de touristes dans le Monde entier rêvent de les approcher, nos petits citoyens sudistes mahorais rattachés, pour une meilleure organisation, aux respectifs villages de Tsimkoura, Poroani et Chirongui, ont pu venir observer, tous frais payés, le milieu naturel dans lequel nos tortues marines viennent faire leurs toutes premières brasses coulées.

Et niveau cadre de découverte, on ne pourrait rêver mieux question carte postale, en un lieu quasi privatisé, où seuls nos 59 chérubins déambulaient.

Pour la logistique et surtout la sécurité, Ambouharia Abdou, directrice du CCAS et toutes ses équipes, principalement composées d’animateurs périscolaires, avaient tout anticipé. Pour assurer l’épique descente — car oui, la grande plage de Saziley se mérite, même en matière d’accès — et ne pas se perdre dans les méandres verdoyants et caillouteux des petits sentiers traversiers, c’est une dizaine de membres de l’association ASVM qui est venue couvrir l’événement.

Cette association très active en ce coin n’est ni plus ni moins, entre autres, que le local bras droit bénévole de l’organisation internationale Sea Shepherd qui lutte notamment contre le braconnage des tortues marines, espèce protégée rappelons-le.

Nos chères et tendres petites têtes bouclées et tressées ont donc pu être surveillées de près, avec en prime une approche ludique, éducative, préventive et interactive des actions de protection de cette association.

Et comble du bonheur suprême, la joyeuse troupe des plus élargies a pu assister à la naissance et aux premiers pas courageux et dynamiquement rythmés de 3 adorables et tout-petits chéloniens, qu’ils ont respectivement baptisés Élise, Jérémy et Suzanne… Allez comprendre pourquoi !

Le Respect de la Nature avant tout

Pour un grand nombre, il s’agissait d’une toute première en bien des points et notamment en ce lieu, disons-le clairement, paradisiaque. Un lieu étonnamment propre et préservé, là aussi grâce à l’active veille de l’association qui, en plus de ses rondes et de ses gardes de prévention, assure l’entretien du site et de la zone côtière dans son ensemble, réunissant les plages de Saziley donc mais également de Majicavo 2, 3 et 4 et plus si affinités. Et ayant parcouru l’ensemble du littoral et bien pas un papier ne trainait, ce qui contraste incroyablement (et tristement) avec bon nombre de sites sur notre territoire.

Cette préservation par l’action, cela a aussi été une approche thématique et concrète de cette sortie. En effet, armés de sacs poubelle, nos jeunes promeneurs vacanciers ont été invités, tout le long du trajet, à ramasser ce qui se trouvait et arrivés à la plage, c’est le responsable en chef des animateurs, Babiley qui a assuré l’animation sensibilisation : « Quel est le plus beau des déchets ? » S’adressant à toute la troupe réunie autour de lui plutôt muette mais interpellée… Grand silence et reprise de parole du précité : « Celui que l’Homme ne laisse pas derrière lui… Et comme je vous l’ai dit, même la petite paille de vos jus en brique est dangereuse et d’autant plus pour les tortues… ».

C’est donc une journée intense, tant sur le plan physique, émotionnel que, humain — car oui, ces journées d’animation et/ou excursion organisées par le CCAS, sont également l’opportunité d’interconnecter des jeunes venus de villages différents afin de créer lien, ouverture et tolérance, en des configurations plutôt attrayantes — que nos enfants ont pleinement savouré en cette ambiance familiale des plus décontractée et vous savez quoi ? Même sans portable, Tik-Tok ou autre réseau social et objet connecté, et bien, aussi fou soit-il à croire, personne ne s’est ennuyé… Finalement, même avec la technologie et le Temps, la recette du Bonheur n’a pas bien changé !

MLG