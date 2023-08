L’agenda loisirs du week-end : un concours déloquence, de la rando et du sport ainsi que du cinéma

Vendredi 4 août

– Cinéma Alpa Joe : 19h – Barbie

– De 18h à 22h30 : OUZOURI EVENT – Zamantalouha : jeu oubelési kivirviri…

La Rocade de Sada gnabotiti

Infos : 06 39 67 70 68

– 19h : Cinéma de plein air – RED ONE PIECE

Le Quartier d’été, c’est aussi des séances de cinéma gratuites, en plein air avec un plaid, des friandises ou un verre, c’est le moment pour se détendre ! N’oubliez pas vos tapis !

City stade de Mtsangamtiti.

Samedi 5 août

– De 9h à 12h : Patrimoine linguistique : présélection du concours d’éloquence Tamasha à la Maison pour tous de Dembéni.

Le Conseil de la Culture, de l’Éducation et de l’Environnement et SHIMÉ en partenariat avec le Service Culturel de la Ville de Dembéni organisent un concours d’éloquence en shimaoré et en kibushi sur le territoire de la CADEMA le 5 août 2023 de 09h00 à 12h00 à la Maison Pour Tous (MPT) de Dembéni.

– A partir de 10h : OPÉRATION MATÉMBÉZI YA OUNAFASSI « sorties tranquilles ».

Ci-contre la planification pour le week-end. Pour les randonnées, suite à plusieurs incidents : Équipez-vous correctement (chaussures de marche, chapeau, casquette, eau) et prévoyez un équipement pour porter les enfants en bas âge. En cas de météo défavorable (fortes pluies, orages, vent fort) ou d’absence de participants, ces opérations sont susceptibles d’être annulées.

Dimanche 6 août

– De 8h à 17h : Front de Mer – Du Parc Mahabou au Rond point Zéna M’déré.

Le front de mer de Mamoudzou sera à nouveau piéton afin d’accueillir une nouvelle édition de Dimanche activités physiques pour tous de 08h00 à 17h00.

Au programme de nombreuses animations gratuites seront proposées : Floor ball, vélo, tennis de table, course d’orientation, arts martiaux, basket ball, parcours santé, atelier sport adapté, course en sac, tir à la corde, fitness géant. En complément de ces activités, les participants pourront profiter des stands de sensibilisation sur la nutrition, la santé et d’autres thématiques.

Les programmes ciné du week-end à l’Alpa Joe

Samedi 5 août à 10h : Barbie

13h : Les Déguns 2

15h30 : En eaux très troubles

19h : Oppenheimer

Dimanche 6 août à 10h : Miraculous – Le film

13h : Les Blagues de Toto 2 – classe verte

15h30 : Mission : Impossible – Dead Reckoning Partie 1

19h : Les Déguns 2

