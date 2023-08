Football : Programme chargé pour les clubs de l’élite ce week-end

Une programmation assez complexe

Ça va paraître un peu compliqué, mais vous comprendrez mieux à la fin de l’article. Les rencontres comptant pour les 16e de finale de la coupe régionale de France étaient initialement prévues pour le samedi 12 août. Seulement, comme nous vous l’expliquions dans nos précédentes éditions, la sélection de Mayotte de football (actuellement sur le territoire) continue toujours sa préparation. Dans le cadre de sa préparation, elle compte même quitter le territoire le 6 août jusqu’au 17 août (stage en métropole du 6 au 16 août). Certaines équipes comptant des joueurs sélectionnés comme Bandrélé, Jumeaux ou Abeilles entre autres se seraient donc retrouvées embêtées le 12 août. C’est dans cet élan que plusieurs matchs de coupe régionale de France ont été avancé au samedi 5 août.

Les matchs de coupe de France avancés ce week-end

-Foudre 2000 – Bandrélé : un choc 100% R1

Parmi les rencontres des 16e de finale qui se joueront ce samedi, le match Dzoumogne – Bandrélé fera office de “choc” avec une opposition entre 2 équipes de l’élite. De plus, Foudre 2000 sera certainement revanchard, après la claque reçue contre Bandrélé lors de leur dernière rencontre de championnat. On sait déjà qu’en coupe, c’est une toute autre histoire. Surtout que Bandrélé a joué un match en retard de championnat ce mercredi contre Anteou (victoire 1-0 de Bandrélé). Rejouer 3 jours plus tard risque de laisser des traces. À suivre ce samedi à 14h30 à Dzoumogne.

– Fc Kani Be – Jumeaux de Mzouazia : duel de sudistes

Retour à la compétition express pour Jumeaux. En effet, après plusieurs matchs reportés, l’équipe de Mzouazia a effectué son retour à la compétition ce mercredi avec une correction infligée à Hagnoudrou. C’est d’ailleurs à la suite de cette victoire que Jumeaux a obtenu sa qualification pour les 16e de finale de coupe régionale de France. Pas de répit, ces 16es, ils les joueront dès ce samedi à Kani Bé, contre leurs voisins. Avantage à Mzouazia. Le match sera à suivre à Kani bé ce samedi à 14h30.

– ASC Abeilles – Fc Majikavo Koropa : pas la même division, mais le même combat

Si l’équipe de Mtsamboro évolue en R1, tandis que celle de Koropa joue en R2, les 2 équipes occupent chacune la 10e place de leurs championnats respectifs. Ça sera donc une rencontre entre 2 formations en grande difficulté. On aurait été tenté de dire “avantage Abeilles” pour respecter la hiérarchie, mais Abeilles a également joué un match en retard de championnat ce mercredi (défaite 3-2 contre Kavani). Que ça soit physiquement ou mentalement, des séquelles seront sûrement présentes. Rencontre à suivre ce samedi à 14h30 au stade de Mtsamboro.

– FC Sohoa – ASC Kaweni : programme de dernière minute

Non, Kaweni n’a pas demandé le report de son match car un de leur joueur est en sélection. Mais, ce samedi 5 août, l’équipe du coach Aboul devait affronter Bandrélé. Seulement, comme évoqué un peu plus haut, Bandrélé jouera déjà contre Foudre 2000. Donc, plutôt que de ne pas jouer ce week-end, Kaweni affrontera le FC Sohoa en marge des 16e de finale de coupe régionale de France. Si cette rencontre devrait être une formalité pour Kaweni, évoluant 2 divisions au dessus de son adversaire, méfiance… FC Sohoa est invaincu cette saison, et puis comme on dit, en coupe de France la magie opère souvent. À suivre ce samedi à 14h30 à Sohoa.

Quelques matchs de la 10e journée de R1 quand-même

2 matchs de Régionale 1 auront quand-même lieu ce samedi. En effet, les 4 équipes concernées n’auront aucun problème concernant des joueurs manquants ou autre et joueront donc leur match de championnat comme prévu.

– AJ Kani-Kéli – AJ M’tsahara : AJK contre AJM, un duel sud-nord.

Kani-Kéli n’avait plus joué de match de R1 depuis 2 semaines. Ça sera donc leur grand retour à la compétition. Entre temps, plusieurs clubs sont passés devant, les reléguant à la 7e place. M’tsahara a pu jouer ses 9 rencontres. Et si le bilan n’est pas terrible, une victoire pourrait les faire bondir de la 11e à la 7e place de Kani-Kéli. Oui, c’est un peu le bazars dans le classement ces derniers. Le match sera à suivre ce samedi au stade Godra de Kani-Kéli, à partir de 15h00.

– Anteou – Mtsapéré : un Fcm toujours sur sa lancée ?

S’il y’a bien une équipe, à qui les matchs reportés arrangent, c’est bien le FC Mtsapéré. Ils ont de leur côté joué tous leurs matchs et ont engrangé pas mal de points ces dernières semaines. En cas de victoire contre Anteou, ils passeraient directement à la 2e place du championnat, une première cette saison. Le mental de cette équipe est vraiment à souligner, tant la saison était mal embarquée. Et même s’ils ont su tirer profit des matchs reportés de certaines équipes, leur mental d’acier est quand-même à saluer. Anteou reste bon dernier de R1 et devra à tout prix soulever des montagnes et battre Mtsapéré, s’ils veulent entretenir leurs espoirs de maintien. Le match sera à suivre ce samedi à 15h à Poroani.

Le trio de tête ne jouera pas ce week-end

Pour Rosador, Combani et Kavani, ça sera repos, ce week-end. Oui, vous l’aurez peut-être remarqué, Kavani fait partie du nouveau trio de tête, au détriment de Kaweni. S’il y’a bien une équipe qui a été impactée négativement par ces reports de match, c’est l’ASC Kaweni. En effet, ils se présentent à la 4e place, alors qu’ils pourraient potentiellement être 2e, voir 1er.

Le calendrier des matchs représente un véritable casse-tête, et les choses ne devraient pas aller en s’arrangeant, notamment avec les jeux des îles qui approchent à grand pas. Dans cet élan, une trêve pourrait être envisagée à partir du 19 août. Mais nous n’en sommes pas encore là. Pour l’heure, profitons de ce week-end, qui s’annonce quand-même riche en émotions.

Houmadi Abdallah