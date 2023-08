Des rêves plein les yeux pour ces jeunes footeux grâce à Cosporma !

Il faut le dire, le rêve ultime d’un amoureux du ballon rond est de devenir footballeur professionnel, ce n’est pas un secret. Ces dernières semaines, des jeunes (et moins jeunes) venus de l’ensemble du territoire ont essayé d’embrasser ce rêve. En particulier ce mardi et ce mercredi, où des recruteurs de clubs de football professionnel sont venus observer les futures pépites.

Cosporma, qu’est-ce c’est ?

Pour répondre à cette question, qui de mieux que Houdjati Houssalam Saïd, leader de l’agence ? Voici ses propos : “Cosporma est une agence de conseil et de management sportif basée dans l’océan indien. Nous sommes d’ailleurs premiers dans l’océan indien, dans notre domaine. Nous avons pour objectif de guider, conseiller, accompagner les jeunes sportifs à haut potentiel. Dans cet élan, nous organisons également des événements qui ont pour objectif de donner des opportunités à ces jeunes là. La détection organisée ces derniers jours à Mayotte fait partie de ces évènements”.

Une détection organisée par un organisme privé, une première à Mayotte. Objectif : faire briller les talents de tout âge du département

Si des détections se font chaque année avec la ligue Mahoraise de Football et la fédération française de football, c’est la toute première fois qu’un organisme privé en organise une dans le département. Houdjati nous en dit davantage sur les raisons qui l’ont poussé à venir jeter son dévolu sur les jeunes du département. “Tout d’abord il faut savoir que je vis à Mayotte, donc c’était important d’organiser cet événement ici. Ensuite, les jeunes footballeurs mahorais sont talentueux mais manquent cruellement de visibilité. Ils ne sont pas assez exposés face à des clubs qui peuvent leur donner une chance de percer. Dites-vous qu’en Métropole, les détections de ce genre, organisées par des organismes privés, c’est limite chaque week-end. Alors qu’ici il n’y en a jamais eu avant, en ma connaissance. Du coup c’est la première, mais pas la dernière fois, car les recruteurs ont été ravis.”

Il faut aussi dire que ce n’est pas tout le monde qui a la chance de participer aux détections organisées par la ligue, que ce soit à cause de l’âge ou d’autres critères pris en compte. Or, il n’y a pas 10000 possibilités de percer pour ces talents qui ont pour beaucoup “raté leur chance”. La détection de Cosporma était libre d’accès et comptait diverses catégories d’âge. Entre 1997 et 2007 (de 16 à 26 ans), entre 2008 et 2009 (de 14 à 15 ans) puis, entre 2010 et 2012 (de 11 à 13 ans).

Deux phases, afin de présenter les meilleurs éléments aux recruteurs

La détection s’est déroulée en une première phase, les 26 et 27 juillet. L’objectif était de réunir les meilleurs éléments parmi les 216 footeux inscrits. Une deuxième phase a eu lieu ce mardi 1er et ce mercredi 2 août. Cette dernière a vu les 198 jeunes retenus, se distinguer devant des recruteurs du Paris Fc et de l’EA Guingamp, 2 clubs de ligue 2 française (2e division), mais également devant des représentants du Istres FC, un club de Nationale 3 (5e division française). D’après Mr Saïd, “pas mal de jeunes ont tapé dans l’œil des recruteurs”. Et d’ailleurs, toujours d’après lui, ces derniers seront “sûrement amenés à revenir sur l’île”.

Pour rappel, c’était la toute première détection de talents footballistiques organisée dans le département. Cosporma a pu compter sur les dirigeants de l’AS Sada et sur les élus de la commune pour assurer le bon déroulement de cet évènement, amené à revoir le jour. Les résultats des joueurs retenus à l’issue de la 2e phase de détection seront disponibles le 8 août sur les réseaux de l’agence Cosporma. Les heureux élus auront la chance d’aller effectuer un test d’entrée dans le centre de formation d’un des 3 clubs venus les observer.

Houmadi Abdallah

*Houdjati Houssalam Saïd est un “Fifa player agent”. C’est-à-dire qu’il est reconnu par la Fédération Internationale de Football Association (1ère instance de football au monde) pour exercer le métier “agent de joueur”. Son rôle sera d’accompagner, de conseiller et de guider les jeunes qui seront sous son aile pour les élever au plus haut. Aussi, via son agence, il sera en recherche constante de jeunes talents. Plus il sera connu et plus il sera en contact avec des clubs prestigieux. Pour ce faire, il faudra faire percer le maximum de joueu