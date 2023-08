Des ateliers d’initiation pour lutter contre la fracture numérique

« L’objectif de ces ateliers est de permettre aux personnes ne maitrisant pas l’outils informatique d’apprendre les bases afin de pouvoir, à terme, être autonomes pour effectuer certaines démarches administratives notamment », explique Laïlati Daoud, conseillère numérique. Depuis mardi un groupe d’une petite dizaine de femmes apprend à utiliser un ordinateur, à manipuler un clavier et une souris, à effectuer des recherches… Les matinées sont consacrées à l’apprentissage alors que les après-midis sont réservés à l’aide administrative. « Pour le mois d’août nous avons mis en place des ateliers pour savoir comment utiliser des logiciels de traitement de texte. Pendant trois heures, de 9 heures à 12 heures, les personnes effectuent des exercices afin de se familiariser avec les différents outils numériques ».

Pour cela il faut s’inscrire directement en allant à la MJC de Combani dans la salle multimédia destinée à l’espace numérique. L’après-midi, la conseillère numérique est présente pour aider les gens dans leur démarches administratives et l’utilisation des services en ligne tels que Pôle Emploi, la caisse d’allocations familiales (CAF), la sécurité sociale ou bien encore les demandes de passeport ou de carte d’identité.

Aider les personnes qui se trouvent loin des technologies du numérique

Cela fait maintenant deux ans que ces ateliers numériques existent, ils ont lieu tous les mois avec des personnes et des thèmes différents. Le public visé par ces ateliers est essentiellement débutant. Certaines personnes n’ont jamais été devant un ordinateur, aussi le rôle de Laïlati est de les rassurer et de les accompagner dans cet apprentissage qui n’est pas toujours facile, surtout quand on est novice. Au bout de quelques jours certaines personnes semblent plus à l’aise que d’autres. « Ce n’est pas facile au début, confie Laïlati, mais les personnes sont réceptives et elles progressent, ce qui est encourageant. Car le but c’est qu’elles soient autonomes dans leurs démarches d’ici la fin du mois d’août ». La conseillère numérique va ainsi les former sur Word mais aussi un peu sur le logiciel Excel, ainsi qu’à surfer sur internet pour faire des recherches, l’idée étant qu’elles acquièrent les bases.

« En septembre nous allons mettre en place l’atelier “comment s’actualiser” pour le site Pôle Emploi, indique Laïlati, car dès le début de chaque mois et durant les quinze jours qui suivent nous consacrons presque exclusivement nos après-midis à aider les gens qui sont au chômage à s’actualiser. Certains ne sachant pas lire, ce n’est pas toujours évident. D’autres ont besoin d’aide pour différentes démarches. Et en ce moment nous avons beaucoup de monde », raconte-t-elle.

Parfois des intervenants extérieurs viennent dispenser des formations pour différentes catégories de personnes. « Nous avons un public varié… Des fois ce sont des adultes de tous les âges mais nous faisons aussi des ateliers éducatifs pour les jeunes enfants de maternelles ainsi que pour les adolescents où nous les sensibilisons sur le cyber-harcèlement et les réseaux sociaux. Nous organisons également des ateliers sur “comment répondre à un mail”. Cela concerne notamment la formulation des phrases et les différentes expressions de politesse. Aussi, le public change tout le temps ! Nous avons des personnes âgées, des jeunes, nous proposons ainsi des ateliers pour un public assez large ».

Ainsi à l’issue de ces ateliers les personnes qui y ont participé seront en mesure de se débrouiller seules pour effectuer leurs démarches administratives, entre autres. Ceux qui veulent suivre l’atelier de formation sur le traitement de texte peuvent encore s’inscrire en allant voir directement Laïlati à la MJC de Combani car il reste encore quelques places.

Par ailleurs, la conseillère numérique sera également présente chaque après-midi durant tout le mois d’août pour aider les gens dans leurs démarches administratives.

