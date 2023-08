Venez découvrir l’Agritourisme à Mayotte 

Depuis ce week-end, le Pôle d’Excellence rurale (PER) de Coconi et les 5 intercommunalités de l’île, ont initié une programmation verte et ressourçante à travers notre territoire afin de découvrir et vous immerger au coeur de l’Agriculture mahoraise.

Intitulé Karibu Malavuni, ce programme vous offre la possibilité, chaque week-end, d’explorer diverses exploitations, de vous imprégner de paysages verdoyants et d’apaisantes vibrations, tout en savourant des mets traditionnels d’exception.

Alléchant non ?

Et bien il n’y a plus qu’à vous inscrire pour vous lancer dans l’Aventure et découvrir une autre facette de notre île; une facette nourrie de traditions, de respect de la Nature et de locales productions que nos agriculteurs partenaires seront ravis de partager avec vous. Participer à ce genre de Tourisme responsable, c’est aussi être acteur de la saine valorisation et de l’économie verte et durable d’un territoire.

Voici donc le menu pour les semaines à venir :

Dimanche 06/08 : Mtsamboro – Combo Coco

Dimanche 13/08 : Dzoumogné – Fatima Hamada

Dimanche 20/08 : Kahani – Agriland

Samedi 26/08 : Hajaguoi – Exploitation avis

Dimanche 27/08 : Les secrets du miel

Dimanche 03/09 : Tsingoni – Foundi Madi

Dimanche 10/09 : Combani – Boihery

Pour s’inscrire rendez-vous sur la page Facebook du PER Mayotte, sur Maore tour (www.maoretour.com) ou appelez directement le 06 39 21 41 82

(Les inscriptions sont possibles « jusqu’à deux jours avant chaque sortie »).