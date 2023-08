Découvrez Mayotte sous un autre œil avec le Oirdi Nani’s tour !

Et vous : que faites-vous de votre dimanche ? Dormir ? Faire le ménage ? Glander ? Pour nous c’est décidé, direction le Oirdi Nani’s tour !

Qu’est-ce que c’est ? D’où est-ce que ça part ?

Le Oirdi Nani’s est un tour de l’île qui s’effectue sous le format de “covoiturages”. Cette année marquera sa 3e édition. Oirdi Anli, agent événementiel, nous en dit plus : “Dans le cadre de mon boulot, je me déplace beaucoup dans tout Mayotte. Et à chaque fois je ne cesse d’être bluffé par la beauté du paysage. Mais le problème c’est que j’étais souvent seul lors de ces déplacements. Je me suis dit ‘purée ça serait cool de faire ces déplacements en groupe, en famille, entre amis et bien plus encore. C’est de là que part l’idée de faire un tour de l’île. Nous avons planifié cela de sorte à ce que certains participants véhiculés transportent d’autres non véhiculés, c’est du covoiturage en gros. La cotisation mise en place, permettra d’alléger les conducteurs, notamment pour payer le carburant. Avec cette formule de covoiturage, on profite d’un moment convivial, tout en faisant de nouvelles rencontres.”

Une aubaine pour les “je viens de”*

Ne faites pas semblant, tout le monde connaît ce terme maintenant. Ce n’est pas un secret, les “je viens de” recherchent constamment de nouvelles activités, pour égayer leurs vacances à Mayotte. Et cette virée aux 4 coins de Mayotte s’inscrirait comme l’activité parfaite pour eux. En tout cas, Oirdi a pensé à eux, comme il nous l’expliquait : “Cet événement permet également aux natifs de Mayotte revenus pour les vacances, de découvrir ou re-découvrir l’île”.

Youmna, étudiante en métropole revenue au département pour les vacances, compte participer à la virée de ce dimanche. Voici ses propos (vous verrez que Oirdi avait visé juste) : “J’ai eu connaissance de cette sortie via les réseaux, puis grâce à des amis. Dès lors, j’ai tout de suite eu envie d’y participer. C’est l’opportunité pour moi de découvrir un peu plus mon île, mais aussi à faire le maximum de rencontre avec de nouvelles personnes. C’est aussi l’occasion de passer du temps avec plusieurs de mes amis, qui y seront aussi”.

Programme de la journée

Nous nous sommes bien évidemment questionnés sur l’organisation de la journée, et notre interlocuteur nous a répondu ! Voici ses propos : “Au programme, rassemblement à Mamoudzou avant de se poser poser à Longoni pour un petit déjeuner. Ensuite, quelques arrêts prévus sur plusieurs points de vu au nord de l’île, comme la pointe de Handrema. Ensuite, cap sur le sud, à Mbouanatsa plus exactement pour un voulé. D’autres activités seront proposées au cours de cette journée, venez les découvrir ! Vous ne le regretterez pas.” Dit comme ça, même nous, sommes tentés !

L’été, la meilleure des saisons

Si la première édition, organisée à l’été 2021, avait réunie “une soixantaine de personnes”, celle de 2022, organisée en décembre, comptait “une dizaine de personnes en moins”. Après bien évidemment, il y’a beaucoup plus de “je viens de” en été, qu’en décembre. Raison pour laquelle cette 3e édition se tiendra en plein été. D’ailleurs, d’après Oirdi, le bilan sera “au moins égal, voir supérieur” à celui de 2021.

Pour s’inscrire, rendez-vous, tout se passe sur les réseaux “Oirdi Nani”. Pour les inscrits, rendez-vous ce dimanche à Mamoudzou pour de nouvelles aventures !

Houmadi Abdallah

*un “je viens de” est un natif de Mayotte, de retour dans le 101e département pour des vacances, ce dernier s’étant installé hors de l’île dans le cadre de la poursuite de ses études supérieures (majoritairement en Métropole ou à la Réunion). Cette expression, aujourd’hui répandue dans toute l’île et au-delà, a été rendue populaire par l’artiste Chaf Masta avec son titre “ma je viens de” qui signifie “les je viens de”.