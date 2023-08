Comores : un jeune garçon décroche le bac à 13 ans

La nouvelle fait encore le tour du pays. Elle surprend autant qu’elle fascine des milliers de Comoriens qui commentent à cœur joie sur la blogosphère. « Que Dieu lui ouvre les grandes portes du savoir », « bonne chance à lui », « ses parents doivent être fiers », « c’est un génie qui s’est bien forgé », « l’Etat doit lui accorder une bourse d’études », « que cela arrive aux autres ». Tels sont, entre autres, messages relayés sur les réseaux sociaux.

L’entrée en sixième en CM1 et le Bepc en classe de quatrième

L’information a été annoncée, d’abord par le journal national, Al-watwan, avant d’être reprises en boucle par presque tous les sites web « Le plus jeune bachelier 2023 n’a que 13 ans et 8 mois », avait écrit le journal. Les commentateurs sont surpris, outre par l’âge, mais surtout par le lieu où il a décroché ce diplôme. Il est désormais titulaire d’un bac scientifique (Bac D).

Le garçonnet avait poursuivi sa scolarité à l’école publique. Il a achevé ses études secondaires au lycée de Fumbuni au sud de la Grande-Comores. Soidiki Rylane Soulaimana avait des connaissances pointues favorisées en grande partie par son niveau avancé en langue française. Le jeune homme est né à Créteil en France avant de rentrer au pays en classe de CE2.

«Nous avons veillé à ce qu’il réussisse ses ambitions. Il a toujours voulu être le premier de la classe », a déclaré son père, un jeune entrepreneur. «Lorsque nous avons constaté son niveau et son ambition personnelle, nous l’avons aidé à toujours tenir bon et à poursuive son élan dans l’apprentissage», a-t-il ajouté

Le père du jeune bachelier, contacté par le JDM, a expliqué que Soidiki Rylane Soulaimana est arrivé aux Comores en 2017 en classe de CE2 (Cours élémentaire deuxième année). Il a été autorisé à passer en classe de CM1 (Cours moyen première année). Il a fait le concours d’entrée en sixième l’année de son admission en CM1 en 2018 avant de passer directement ensuite en classe de quatrième l’année suivante. « Il a fait le Bepc au cours de l’année scolaire 2019-2020 », a expliqué son père.

La maternelle à l’âge de deux ans et demi à Créteil

Craignant d’être empêché de passer le Brevet d’études du premier cycle (Bepc) à cause de son âge, le père du jeune bachelier avait écrit au ministre de l’Education nationale pour demander une autorisation à son fils de passer le brevet en classe de quatrième. «Le ministre nous a reçus, il a donné son accord », a affirmé le père. Dans son récit, le père souligne que son enfant a décroché le brevet en classe de quatrième et sera admis en de seconde entre 2020-2021, en classe de première entre 2021-2022 et en classe de terminale entre 2022/2023.

Soidiki Rylane Soulaimana est née à Créteil en décembre 2009. Il fera ses premiers pas à l’âge de deux ans et demi à l’école maternelle « Jeu de Paume » de Créteil et l’école primaire « Léon Orville », toujours à Créteil en région parisienne. L’âge moyen des candidats au baccalauréat se situe ces dernières années, entre 16 et 19 ans aux Comores. Ses parents n’ont pas souhaité déroulé la suite de la belle aventure de leur enfant. Mais ils confirment que Soidiki Rylane Soulaimana poursuivra ses études supérieures à l’extérieur.

A.S.Kemba, Moroni