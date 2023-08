Top départ de la semaine mondiale de l’allaitement !

Et vous, dites-nous : procédez-vous à l’allaitement naturel ou industriel ? C’est une des questions qui ont été abordées ce lundi à Labattoir. Si certaines mères de famille perpétuent la pratique ancestrale de l’allaitement maternel, d’autres préfèrent recourir à l’allaitement industriel. Une jeune maman nous confiait d’ailleurs “J’ai allaité mon bébé avec le sein pendant quelques mois, puis je suis passé au biberon. Je ne veux pas que mes seins tombent”. Et pourtant, nombreux sont les bienfaits de l’allaitement exclusif*, autant auprès de la mère qu’après du bébé. En plus de “renforcer le lien mère enfant” et de “protéger l’enfant contre les infections”, cela “diminue aussi le risque de diabète de type II et de cancer du sein chez la maman”, entre autres. Ce message, l’équipe mobilisée par le Répéma ce lundi à Labattoir s’est chargée de le transmettre au maximum de familles.

Une maraude aux allures de “porte-à-porte” pour plus d’impact

On aurait pu s’arrêter à des affiches ou bien des spots publicitaires. Mais le Répéma a voulu faire les choses bien en allant à la rencontre des familles, dans leur domicile, pour maximiser l’impact du message. Léa Zanon, sage femme au réseau périnatal de Mayotte nous en dit davantage : “C’était important d’aller de porte en porte afin de rencontrer les gens, les toucher directement, au lieu de passer par des communications externes. Discuter avec eux permettait de répondre à leurs questions, prendre connaissance de leur expérience et les informer au mieux sur tout ce qui concerne l’allaitement maternel, ainsi que les bienfaits de cette pratique. Il est aussi très important de savoir qu’il est possible de se faire aider en cas de difficulté.”

Une équipe taillée pour la situation

Si l’événement a pu se dérouler sans encombre, c’est aussi grâce aux personnes mises à disposition. Entre le personnel du répéma, de la pharmacie des Badamiers ou bien d’adultes relais provenant d’associations comme santé sud; tout était favorable au bon déroulement de l’opération. Par exemple, une adulte relais, qui se chargeait de faciliter les rencontres avec les familles, a permis, lors d’une intervention, de traduire les messages de Léa à des parents qui ne comprenaient pas le français.

Une population réceptive

Léa Zanon nous le disait lors de notre entretien, les familles interrogées ont été très réceptives. Les informations reçues ont représenté une plus-value non négligeable pour la plupart d’entre elles. C’est le cas d’une jeune maman interrogée ce matin. Voici ses propos : “J’ai appris beaucoup de choses grâce à ces interventions, notamment comment allaiter un bébé. J’ai découvert qu’il y avait plusieurs manière d’allaiter, mais aussi de le positionner. J’ai aussi appris que l’allaitement évitait plusieurs maladies comme le cancer du sein pour la maman, et les infections pour le bébé. Mon premier bébé a eu droit à un allaitement mixte*. Celui-là aura en aura un exclusif*.”

Des chiffres positifs à conserver à Mayotte

Si le taux d’allaitement à la naissance à Mayotte est largement supérieur à celui de la Métropole (95% contre 74%, d’après l’étude “Unono wa maoré*”, menée par santé publique en 2019), ces chiffres sont en baisse partout en France. Les causes ? Le manque de temps ou bien l’avènement des biberons, “plus efficaces” pour nourrir les bébés rapidement et “éviter de trop tirer les seins”. Néanmoins l’allaitement maternel n’en reste pas moins essentiel pour le bébé, ainsi que pour son bon développement. Léa et le reste de l’équipe du répéma auront à cœur de porter ce message à un maximum de personnes.

Pour ce faire, ils pourront compter lors de cette semaine, sur l’aide du CHM, de la croix rouge, de la PMI et plein d’autres acteurs du département, afin d’agrandir leur champ d’action, dans cet objectif de sensibilisation. La Maraude de ce lundi matin a débuté sur la route Moya et s’est terminée vers La Vigie. Elle a permis de toucher 17 foyers, 55 individus au total. Un bon début, quand on sait que le message peut aller très vite en se transmettant par la suite de bouche-à-oreille. Prenez soin de votre bébé en l’allaitant naturellement, et pas seulement cette semaine !

Houmadi Abdallah

*L’allaitement mixte consiste à allaiter le bébé avec le sein et le biberon, sur la même période. Tandis que l’allaitement exclusif consiste à n’utiliser que le sein.

*Unono wa maoré signifie littéralement “la santé de Mayotte”