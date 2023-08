Koungou : Dernière ligne droite des préparatifs pour l’élection de Miss Koko et Mister Bacoco

Avec un C ou bien un K, au fond, qu’importe l’orthographe ! Un peu comme à l’image d’un cadeau : ça n’est pas l’emballage qui compte mais bien l’intention et le contenu… Et niveau contenu, personnalité et expérience de vie, on peut dire que nos 24 candidats n’en manquent pas, tout comme la singularité de leur charme et de leur élégance.

C’est ainsi que 12 femmes et 12 hommes vont ’’s’affronter’’ sur scène, afin de respectivement faire valoir au public et membres du jury, tous leurs atouts pour gagner cette élection et incarner dignement Miss Koko et Mister Bacoco Koungou 2023.

Si ces 2 évènements, organisés par le Centre communal d’action sociale de Koungou, se veulent simultanés, ça n’est que pour en donner plus de dynamisme et de noble mise en lumière de nos seniors préférés. Des seniors parfois isolés et c’est d’ailleurs un peu la genèse de ce concours départemental, ré-impulsée en 2022 par la Fédération mahoraise des associations des personnes âgées et des retraités de Mayotte auprès de l’ensemble des 17 CCAS de notre territoire, pour justement encourager les participations à cette belle et festive animation.

Dernière ligne droite donc pour nos candidats qui, depuis le mois de juin dernier, se réunissent tous les mercredis et samedis pour se préparer et apparaître telles de vraies bêtes de scène, le jour J, fin prêts !

Venez nombreux pour les applaudir. Entrée gratuite et ouverte à tous.