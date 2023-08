CSSM : Allocation de rentrée scolaire 2023/2024

Deux délégations du sénat celle aux outre-mer et celle aux droits des femmes ont remis un rapport concernant la parentalité dans les outre-mer. Selon les quatre élus du Palais du Luxembourg, il est urgent soutenir la parentalité dans les territoires ultramarins qui sont confrontés à des défis économiques et sociaux majeurs. A Mayotte, sans doute le département le plus jeune de France, le rapport indique que les actions de soutien à la parentalité sont « insuffisantes voire défaillantes ».