Stabilité sur le prix des produits pétroliers en août et baisse de la bouteille de gaz

Au programme de ce week-end : Le Festival Soma Zamani à Acoua, Ouzouri event à Sada, le marché paysan et les dimanches de la Baie à Chiconi, une première présélection du concours d'éloquence Tamasha au PER de Coconi, « les sorties tranquilles », la fin de « l’été culturel » de Chirongui avec hip-hop évolution et le concert de WAKIIZ, et les séances de cinéma.