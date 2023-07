Sport : du football mais aussi de l’athlétisme !

Championnat de France Élite*, ou la crème de l’athlétisme français

C’est l’un des grands rendez-vous en salle, dans l’athlétisme. Par conséquent, du très beau monde était au rendez-vous ce week-end à Albi, à l’instar de Kevin Mayer, Sasha Zhoya ou encore Renaud Lavillenie (même si ce dernier s’est complètement loupé).

Mayotte comptait aussi ses représentants, à quelques semaines du début des jeux des îles de l’océan indien. Voici leurs résultats (récoltés auprès du comité départemental d’Athlétisme de Mayotte) :

– Saïd Soyifidine finit 7e en finale du 400m haies ;

– Soultoini Ali finit 10e au lancé de javelot ;

– Nasrane Bacar décroche la 6e place de sa série de 100m ;

– Raphaël Mohamed termine au pied du podium (4e) sur le 110m haies.

Même si on pouvait s’attendre à mieux, il y’a des jours avec et des jours sans. Ils n’en restent pas moins des prétendants sérieux au Jeux des îles de l’océan Indien 2023, dans leurs disciplines respectives.

Championnat R1 de football : Rosador triomphe de Combani et conforte sa première place

C’était le choc de cette 9e journée. Rosador, 1er, accueillait son dauphin, Combani. Les deux équipes étaient à égalité de points et restaient invaincues depuis la 2e journée. Avec le match annulé de Kaweni ce week-end (1 point de retard), cette rencontre permettait au vainqueur de prendre ses distances. C’est donc l’AS Rosador qui s’impose 1-0. La formation de Passamaïnty est restée fidèle à elle-même et a été solide défensivement. Les Diables Noirs de Combani, eux, n’ont pas réussi à trouver la faille.

FC Mtsapéré – Foudre 2000 : Mtsapéré provisoirement 4e de R1 !

Attention au FCM qui refait son retard petit à petit… leur début de saison a été plus que poussif, mais encore une fois, ils vont beaucoup mieux ! 2e victoire consécutive en championnat, 4e match sans défaite toutes compétitions confondues, 4e victoire de la saison en championnat… Mtsapéré prouve encore une fois que même “diminuée”, elle reste une des meilleures équipes du département. Les rouges ont pu compter sur leurs buteurs maison Bougna (doublé) et Antoisse pour s’imposer 3-1 contre Foudre 2000. Grâce à ce succès, ils passent provisoirement à la 4e place, au détriment de Kavani (qui a vu son match être annulé et reporté, à l’instar de Kaweni).

M’tsahara – Anteou : “Ouuuf” de soulagement pour M’tsahara !

C’était un duel entre relégables. La victoire permettait au gagnant de rattraper son retard au classement. C’est l’AJ M’tsahara qui triomphe de l’USCEP Anteou 2 buts à 1. L’équipe du nord de l’île reste avant dernière, mais compte désormais le même nombre de points que Foudre 2000 et Abeilles, respectivements 9e et 10e. Les joueurs de Poroani, eux, devront vite se relancer dans cette course au maintien qui risque d’être aussi disputée que la course au titre.

Madagascar 3-1 Mayotte : fin du stage à Madagascar pour les mahorais

C’était le deuxième et dernier match de préparation de la sélection mahoraise de football à Madagascar. Après avoir corrigé la sélection de Boeny, 4-0 il y’a quelques jours, les joueurs d’Abidi Massoundi s’inclinent 3 buts à 1 contre une équipe de Madagascar composée à 100% de joueurs locaux. Nos mahorais avaient ouverts le score, grâce à un magnifique coup franc de Adifane, avant d’encaisser 2 buts avant la mi-temps. Les bareas inscriront le but de break en 2e mi-temps pour sécuriser leur victoire 3-1. Fin du stage malagasy et retour imminent au pays pour la sélection de Mayotte. La préparation se poursuivra durant les prochaines semaines avec, pour rappel, un stage en métropole du 6 au 16 août. Nul doute que l’élite du football départemental s’entraînera durement afin de présenter un tout autre visage lors des JIOI 2023.

La suite au prochain numéro !

Houmadi Abdallah

*Les championnats de France Élite comptent, comme son nom l’indique, l’élite des athlètes français, en salle. Les différents vainqueurs validaient leurs tickets pour les championnats d’Europe.