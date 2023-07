Communiqué du CHM suite à des caillassages à l’encontre d’un bus transportant son personnel

Appelant à la prise de conscience et la solidarité de la part de tous les habitants de Mayotte et condamnant fermement la violence de cet acte qui met clairement en danger l’intégrité physique des passagers à son bord, voire même leur vie, le directeur du CHM, Jean-Mathieu Defour, fait savoir par communiqué qu’il juge cette situation : « extrêmement préoccupante et inacceptable » rappelant que « Le personnel médical et les soignants travaillent sans relâche pour assurer la santé et la sécurité de la population, notamment dans le contexte actuel de forte tension au niveau des ressources humaines (…) Il est primordial de respecter le personnel hospitalier qui oeuvre pour notre bien-être et notre sécurité ».

Assurant tout son soutien envers le personnel du CHM et les personnes touchées par cet incident, la direction précise qu’elle travaille « avec les autorités compétentes afin de renforcer les mesures de sécurité sur les routes pour que de tels incidents ne se reproduisent plus à l’avenir. La sécurité du personnel médical et des patients doit être une priorité absolue ».