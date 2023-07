Sport : un week-end qui s’annonce encore riche en football

La R1 reprend ses droits : Rosador-Combani pour ouvrir le bal de cette 9e journée !

On a l’impression qu’il y’a des chocs chaque week-end, et c’est ça qui est bon ! Mais c’est normal, il n’y a aucune petite équipe en R1, en même temps c’est l’élite du football mahorais. Ce samedi 29 juillet, Rosador, 1er, affrontera Combani, 2e. Ce choc pourrait peut-être marquer un tournant dans la saison, les 2 équipes ayant le même nombre de points. En effet, Kaweni reste en embuscade à un point (même s’ils ne joueront pas ce week-end). La victoire est obligatoire pour les deux équipes. Malheur au perdant donc.

Foudre 2000 – Mtsapéré : un match à forts enjeux

Les deux équipes ont gagné lors de la dernière journée et seront donc en confiance ce samedi. Si la victoire permettrait à la formation de Dzoumogne (9e) de prendre ses distances avec la zone rouge, Mtsapéré aura peut-être une plus grosse envie de gagner. En effet, une victoire des champions en titres leur permettrait de s’approprier provisoirement la 4e place de Kavani (qui ne jouera pas non plus ce week-end). Lorsqu’on sait à quel point les mtsapérois ont à cœur de rectifier le tir, quant à leur mauvais début d’exercice, on les voit mal passer à côté d’une telle occasion de tutoyer les sommets. Bien sûr Dzoumogne ne se laissera sûrement pas faire. Ce match qui s’annonce palpitant, sera à suivre à partir de 15h à Dzoumogne.

M’tsahara – Anteou : duel de mal classé

Anteou retrouve les terrains après son match annulé de la semaine derniere, tandis que M’tsahara enchaîne. Mais les clubs présents tous les deux le même bilan négatif : 4 petits points. Ils occupent même les deux dernières places du championnat R1. Une victoire permettrait donc à l’un d’eux de souffler un bon coup, tandis qu’une défaite enfoncerait encore plus l’autre, dans les abysses du classement. Léger avantage à M’tsahara qui jouera à domicile.

3 matchs annulés ce week-end

La semaine dernière 2 matchs n’avaient pas pu se jouer en raison du déplacement de la sélection de Mayotte à Madagascar. Ce week-end, 3 autres matchs seront annulés, puis reportés, pour les mêmes raisons :

US Kavani – Abeilles de Mtsamboro

AJM Jumeaux – ASC Kaweni

Bandrélé FC – AJ Kani-Kéli

On rappelle que ces matchs ne se tiendront pas car, au minimum une des équipes de chacune de ces rencontres compte au moins 2 joueurs de champs ou un gardien de but titulaire sélectionné avec l’équipe de Mayotte de football. Selon les scénarios de ce week-end, le report de ces matchs aura une incidence certaine au classement.

La sélection de Mayotte contre les Bareas Chan ce dimanche

En parlant de la sélection de Mayotte de football, elle jouera contre les Barea Chan* ce dimanche, leur deuxième match de préparation à Madagascar. Le premier, lui, s’était soldé par une victoire 4-0 ce mercredi contre la sélection de Boeny. Un match qui aura vu Farti, jeûne gardien de Bandrélé et nouveau en sélection, commencer en temps que gardien titulaire. Ce dernier nous avait d’ailleurs fait part de sa fierté à l’issue de la rencontre : “C’est une fierté pour moi de porter ce maillot de numéro 1, cela montre que le coach a eu confiance en moi et j’ai à cœur de lui montrer mon envie et ma détermination, en guise de remerciements. Mais il faut savoir que nous sommes avant tout un groupe soudé et chaque personne qui sera alignée donnera tout pour Mayotte. Nous avons en ligne de mire la médaille d’or aux jeux des îles de l’océan indien.”

Comme dirait l’autre, “la suite au prochain numéro !”*

Houmadi Abdallah

*Les bareas Chan = une sélection des meilleurs joueurs évoluant dans les championnats de football de Madagascar.

*Une phrase culte de philippe chereau, commentateur de catch