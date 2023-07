C’est parti pour la deuxième édition du festival Soma Zamani !

Il va y avoir de l’ambiance ce week-end dans le nord de l’île, le festival Soma Zamani est de retour avec encore plus de spectacles et d’animations que l’an passé. « Plusieurs têtes d’affiche vont être présentes durant ces quatre jours parmi lesquels Cadence Mahoraise, Babadi, Mronguizi, Demayo ou encore Tenor, indique Djadir responsable de la communication du festival. L’objectif de cet événement est d’animer la Ville, de proposer aux jeunes des activités, de se divertir et de lutter contre l’isolement en offrant d’autres perspectives au travers de la culture et de la musique. C’est aussi l’occasion de permettre aux jeunes artistes Mahorais d’éclore », ajoute-t-il.

Un festival né un peu par hasard

Tout a commencé il a de cela trois ans environ quand Zenaya, actuelle manager de la comédie Zamani et responsable du festival, a publié sur les réseaux sociaux des vidéos montrant comment on jouait aux jeux anciens à Mayotte. « J’ai été surprise par le succès de mes vidéos, dit-elle. Je me suis dit qu’il était temps que l’on sauvegarde nos jeux avec lesquels on jouait quand j’étais enfant car la jeune génération ne connait plus ces jeux actuellement. Pour cela j’ai pris contact avec cinq camarades de collège pour remettre au goût du jour nos jeux d’enfance, à travers un festival, en faisant participer et en impliquant les jeunes. Tous ont accepté sans hésiter ». L’organisation de ce genre d’événement n’était pas vraiment nouveau pour Zenaya puisque dans le cadre d’une formation qu’elle avait suivi en métropole quelques années auparavant, elle avait déjà organisé un mini festival.

« C’était en 2011, dans le cadre de ma formation je devais réaliser un projet solidaire interculturel en faisant travailler ensemble plusieurs communautés. Aussi l’idée me trottait dans la tête depuis quelques temps de pouvoir faire ce genre de chose à Mayotte mais j’avais peur d’échouer. Puis un jour j’ai décidé de ne plus garder cette peur en moi et d’agir. Je remercie d’ailleurs tous mes camarades, il y a une réelle complémentarité entre nous, nous sommes une équipe, une famille même. Sans eux, cela n’existerait pas, on en serait sans doute pas là ! », se réjouit-elle. Le festival s’appellera donc Soma Zamani qui signifie « jeux anciens ». Une fois l’idée acceptée ne manquait plus qu’à trouver une date, un lieu et quelques soutiens financiers. La première édition du festival a connu un vif succès l’année dernière, aussi quand s’est posée la question de faire ou non une deuxième édition la réponse a été rapide : « Il ne faut pas s’arrêter là ! s’exclame Zenaya. Nous avons donc décidé de renouveler l’événement en proposant un jour de plus, le lundi », poursuit-elle.

Des animations pour un public âgé de 7 à 77 ans

Ainsi tout au long de ces quatre jours les visiteurs pourront assister à de nombreux concerts et spectacles mais aussi participer à des activités sportives comme le Tam-tam bœuf, une course gari kakazou, un carnaval ainsi que de nombreuses animations culturelles pour les jeunes autour des jeux anciens. « Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges et tout cela entièrement gratuitement », insiste Djadir. Des stands de restauration seront présents ainsi que des ateliers et des expositions artisanales. « Nous espérons réussir au moins aussi bien que l’année dernière, » confie Djadir. Et pour cause, la première édition avait réuni entre 3.500 et 5.000 personnes sur trois jours. « Cette année, nous pensons dépasser la barre des 5.000 et peut-être même monter jusqu’à 7.000 ».

Pour accueillir une telle foule un dispositif de sécurité important va être mis en place et réunira les polices municipales d‘Acoua et de Mstamboro mais aussi la gendarmerie et un service de sécurité privé, ainsi que des bénévoles. « Nous voulons rassurer à la fois le public, les artistes, les partenaires, … Nous allons montrer les crocs dès le début. De plus, la vente d’alcool sera interdite au sein du festival », précise le responsable de la communication.

Du coté des forces de l’ordre on reste assez évasif concernant le nombre d’hommes mobilisés mais la zone du festival sera bien quadrillée par les polices municipales, tandis que la gendarmerie s’occupera des abords et des alentours du festival. De nombreux effectifs seront mobilisés précise la gendarmerie de Mtsamboro, avec des renforts de gendarmes mobile, de réservistes, une équipe cynophile, un équipage du PSIG (Peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie).

Des contrôles concernant la consommation de stupéfiants et d’alcool auront lieu. « L’année dernière il n’y a pas eu de problèmes, soulignent les forces de l’ordre. Nous ferons en sorte que cela soit de même pour cette nouvelle édition. Notre mission est de rendre service à la population pour créer des événements, s’amuser et proposer des animations ».

Les organisateurs souhaitent ainsi que le public vienne en nombre pour cette deuxième édition du festival Soma Zamani, car comme le fait remarquer Djadir « Ceux qui viendront regretteront (peut-être) d’être venus, mais ceux qui ne viendront pas le regretteront plus encore ! ».

B.J.