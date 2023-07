Total Energies : Vers une 4ème journée de grève ?

Malgré un mouvement moins soutenu et des camions citernes sortant en plus grand nombre du dépôt carburant de Longoni, en comparaison de ce début de semaine, on peut dire que les irréductibles salariés grévistes de Total Energies et représentants syndicaux FO ont donné du fil à retordre à la population et aux forces de l’ordre ce mercredi.