Rappel des règlementations en vigueur concernant le transport de personnes en mer

L’attractivité du lagon de Mayotte fait qu’il existe de nombreuses potentialités d’y accéder. Des options plus ou moins réglementaires mais surtout, réglementées visant prioritairement la sécurité des usagers, aussi bien pour les équipages que les passagers.

En ce sens, une vigilance particulière doit être portée aux offres de prestations payantes disponibles sur les réseaux sociaux ou via le bouche-à-oreille.

« Outre la concurrence déloyale envers les structures professionnelles habilitées, ces pratiques représentent un risque pour l’ensemble des personnes embarquées ».

Il est donc rappelé les obligations suivantes à respecter :

Vérification du référencement de l’entreprise ;

Assurance spéciale souscrite ;

Qualification obligatoire du pilote et des éventuels membres d’équipage, relative au transport commercial de passagers ;

Homologation du navire au titre de la sécurité des navires.

Les organisateurs, pilotes et usagers, dans le cadre d’activités informelles et non référencées, s’exposent à des poursuites pénales.