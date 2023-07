Insee : Stabilisation des prix de la consommation entre avril et juin 2023

Dans cette stabilisation moyenne des prix à la consommation, seuls les services et le tabac se voient couronnés d’une inflation notoire (respectivement +0,8 et +2,7 %) relevée dans ce rapport. Les +7% liés notamment « à la forte hausse des prix du transport aérien » ayant défavorablement fait pencher la balance des tarifications des services alors que les prix des loyers et des services de Santé se voulaient stables et que deux des services des communications diminuaient de -0,9%.

Concernant l’alimentation, les prix augmentent modérément (+0,1%). Malgré le recul de 3,1%, des prix des produits frais, particulièrement ceux des légumes,. Les prix des autres produits alimentaires contrebalancent cette tendance en augmentant de +0,7%.

Les prix des produits manufacturés reculent légèrement entre avril et juin (-0,3 %). Les prix de l’habillement et chaussures baissent de -1,9%, ceux des produits de Santé sont stables, tandis que les prix des autres produits manufacturés augmentent de 0,3 %.

Les tarifs de l’énergie baissent au moins de juin , comparativement à avril (-2,7 %). Après avoir augmenté jusqu’en mars, les prix des produits pétroliers diminuent sensiblement (-4,5 %). Ainsi, depuis avril, le prix du litre de gazole perd 9 centimes, celui de l’essence 4 centimes et le prix de la bouteille de gaz recule de 2,5 euros. Les tarifs de l’électricité sont stables.

Comparatif annuel

Sur un an, de juin 2022 à juin 2023, de manière globale les prix ont augmenté de +4,2% à Mayotte, plus modérément qu’au cours des quatre premiers mois de l’année. Pour comparatif, au niveau national, les prix ont augmenté de +4,5 % sur un an.

Concernant les prix de l’alimentation, toujours sur cette même étude annuelle, ils ont augmenté de +9,5%, soit moins qu’au niveau national (+13,7%). L’alimentaire, qui contribue le plus à la hausse globale des prix sur un an, pèse pour 23% dans la consommation des ménages à Mayotte. Les prix des produits frais (+6,8%) croissent moins que ceux des autres produits alimentaires (+10,1%).

La hausse des prix de l’énergie s’élève à +2,8 % sur un an (-3,0 % au niveau national). L’énergie pèse pour 9% dans le budget des ménages. À Mayotte, cette hausse est tirée par celle des tarifs de l’électricité, alors que les prix des carburants et de la bouteille de gaz ont diminué.

La hausse des prix des produits manufacturés sur un an est bien plus modérée qu’au niveau national (+0,4% contre +4,2%). Ces-derniers pèsent pour 27% dans la consommation des ménages. La baisse des prix de l’habillement et chaussures à Mayotte (-7% contre +4,9% au niveau national) modère la hausse des autres produits manufacturés (+2,9% contre +5,3%) et des produits de santé.

Les prix des services locaux augmentent de 4,3 % sur un (+3,0% au niveau national). Ces services représentent 40% dans la consommation des ménages. Sur un an, les prix des services de communications et des services de santé reculent. En revanche, les loyers et services rattachés augmentent (+3,6%),et les prix des services de transport sont en forte hausse de 19%. Les

Concernant les prix du tabac, ils s’enflamment de +7,4% sur un an (+9,8 % en France).

Sources Insee