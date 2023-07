1ère édition de la Journée Bien Manger Bouger à Mayotte 

À l’initiative de ce beau projet — qui avait pour genèse la mise en valeur des producteurs de la commune de Chirongui et la vente directe du fruit (et légume!) de leur travail — la non moins célèbre et énergique, Fatima Daoud, agricultrice depuis près de 18 ans : « Tous les dimanches, nous proposons des marchés agricoles mais ces derniers se veulent de mélanger tout le monde, producteurs et distributeurs. Cette journée, je la voulais dédiée principalement aux agriculteurs. Des agriculteurs membres ou non de mon association* mais surtout respectueux de la terre et de la culturelle traditionnelle sans pesticide et d’autres, même hors commune, pratiquant justement une agriculture bio ».

Malgré la complexité du moment à faire son plein d’essence pour parcourir quelques kilomètres direction le Sud et le fait qu’il s’agissait d’une première en un lieu qui n’avait pas vraiment pignon sur rue, l’édition a quand même remporté un franc succès. Un succès sain et dynamique en lien avec la thématique et l’intitulé de cette journée pour laquelle l’ARS, le Département et la Préfecture ont apporté leur pécuniaire soutien.

En somme, on se fait plaisir en mangeant local et équilibré et on se bouge grâce à des activités proposées notamment par l’animatrice sport du CCAS de la commune mais également par le Club de Muay-Thaï et de Kick-Boxing de Chirongui; et nous pouvons vous assurer que les gants ont été enfilés par toutes les tranches d’âges et même par les bouénis !

Un vrai succès intergénérationnel, visuel, traditionnel, gustatif et actif qui s’est terminé en début d’après-midi. Malgré la bonne fatigue qui se lisait sur les visages, l’envie d’une prochaine édition était palpable; alors qu’une chose à dire : vivement !

En attenant, rappelez-vous : Mangez et Bougez…

*Association d’exploitation agricole de Chirongui