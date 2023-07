Opération des destruction de charbonnière illégale

Annoncée par communiqué préfectoral, cette opération a permis de saisir et détruire plus de 120 mètres cubes de charbon de bois produit illégalement et destiné à la revente locale.

« La préfecture de Mayotte rappelle que la construction de charbonnière sans autorisation administrative est interdite et que les contrevenants s’exposent à des poursuites pénales au titre du Code forestier, ainsi qu’à la démolition des installations de production de charbon de bois ».

Des actions de surveillance sur l’ensemble du territoire sont régulièrement menées par la DAAF, dans le cadre de la Mission inter-service de l’eau et de la nature de Mayotte (Misen976) pour préserver l’environnement et sanctionner toutes actions illégales. Depuis 2022, 9 opérations de ce type ont été organisées, entrainant la destruction de 123 tonnes de charbon de bois prêt à l’emploi, soit une valeur marchande estimée à près de 22 000 euros

Ces missions participent activement à la Protection de la Biodiversité et des sols, ainsi que la Préservation de la ressource en eau du département.

Dans cette approche de préservation environnementale et de non déforestation intensive de notre département, le charbon de bois provient essentiellement de l’importation. Le commerce local de ce produit se veut donc basé sur une production illégale, provenant de notre île. Production qui se voit ralentie grâce aux missions de surveillance et d’opérations de ce type; ainsi, entre 2010 et ces dernières années, l’importation en tonnes du charbon de bois s’est multipliée par 10 selon le communiqué officiel.

Sources Préfecture de Mayotte