Les tissus aux motifs d’ylang, bien plus qu’un symbole

Vous l’avez sûrement déjà aperçu au moins une fois. Vous connaissez sûrement quelqu’un qui l’a déjà porté. Même la députée Estelle Youssoufa l’arbore assez fièrement. Mais que représente réellement ce tissu ? Un commerçant du marché de Mamoudzou a répondu à cette interrogation : “Les gens ont commencé à s’intéresser à ces motifs car ils ont découvert que Zéna Mdéré les adorait. Vous n’êtes pas sans connaître l’importance de cette dame pour Mayotte. D’ailleurs vous vous apercevrez que son visage est également présent dans divers modèles. Disons que c’est comme un hommage au personnage, à son combat, mais aussi à celui des chatouilleuses. En plus, l’ylang ylang est une des têtes d’affiche de l’île, donc la mayonnaise a pris assez rapidement et c’est devenu un motif très moderne, arboré de diverses manières.”

Zara, habitante de Pamandzi partage un constat assez similaire comme elle nous l’explique : “Pour moi ce tissu a une grande valeur historique, de part le visage de Zena Mdéré, souvent représentée dessus. Les motifs d’ylang ylang, eux, sont des emblèmes de Mayotte. Ils symbolisent la beauté de notre île au parfum et ramènent un côté moderne. L’ensemble forme un rendu très beau et je me sens fière d’être mahoraise lorsque je porte ces couleurs. “

Les salouvas, version la plus rentable : Dar Es Salam à la prod

La version salouva est la plus demandée, une commerçante interrogée au même marché de Mamoudzou nous l’affirme. Cette dernière assure vendre “jusqu’à 7 salouvas aux motifs d’ylang” sur une seule journée. Que ce soit à l’occasion d’un mariage ou bien pour accueillir une personne en provenance de la Mecque, toute occasion est bonne pour le porter. Pour maintenir le stock, cette commerçante dit se “réapprovisionner en tissu à Dar Es Salam”, la destination du moment pour les commerçants mahorais.

Il n’y en a pas que pour les salouva

Sous forme de Nambawane, de boubou, ou de drapeau, les modèles sont très variés. Après tout on peut faire beaucoup de choses à partir d’un tissu. Et ici, c’est le fond qui intéresse, plutôt que la forme, comme nous l’a rappelé Marie, une habitante de Labattoir. D’après cette dernière, “le motif ylang ylang est joli, et ce, peu importe là où on l’insère. Que ce soit sur un drap ou bien sur une chemise.” Comema, célèbre magasin de tissus du département se retrouve souvent à la confection. Malheureusement, ces derniers n’ont pas pu être joints pour nous témoigner du succès qu’ils rencontrent avec ces produits.

Vous l’aurez donc constaté, l’énorme succès de ce motif résulte bien d’un mélange d’histoire, de culture et de modernité. On peut légitimement le considérer comme un des emblèmes les plus marquants de l’île à l’heure actuelle.

Houmadi Abdallah