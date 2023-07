De nouveaux horizons pour la jeunesse mahoraise

« Nous avons accueilli mardi notre 100e recrue de l’année, se félicite l’adjudant Jonathan, responsable du recrutement au sein du CIRFA de Mayotte. L’année dernière nous en avons eu 134 et nous montons progressivement en puissance », poursuit-il. Pour rentrer au sein de l’armée française les candidats doivent tout d’abord effectuer « un parcours de recrutement » dans lequel est présenté le fonctionnement du CIRFA, de l’armée, ainsi que les différents métiers proposés. Suite à cela, les candidats intéressés doivent passer des tests de sélection. « Ce sont des tests de personnalité pour savoir qui ils sont, des tests de logique, des tests médicaux mais également des tests physiques, explique l’adjudant. Si ces tests sont positifs, nous effectuons une enquête de sécurité pour savoir s’ils ont des antécédents judiciaires, puis nous montons leur dossier afin qu’ils puissent faire le choix du régiment dans lequel ils seront affectés, en fonction des métiers qui les intéressent ».

Le CIRFA accueille tous les mardis matins les jeunes à l’occasion d’une séance d’information collective. Pour mener à bien leur recrutement, les militaires participent régulièrement à des forums et interviennent aussi dans les établissements scolaires afin d’informer les jeunes.

Aussi, hier avait lieu les derniers préparatifs pour les 14 jeunes qui s’envoleront pour la métropole mardi prochain. « Avant qu’ils ne s’en aillent, nous vérifions que leur dossier est bien remplit et complet et nous leur montrons une vidéo sur l’arrivée en métropole afin qu’ils ne soient pas trop perdus », explique l’adjudant. Les élèves qui s’engagent ont signé pour une durée de 5 à 9 ans. Plusieurs d’entre eux vont ainsi aller dans différents régiments afin de faire leurs classes pendant trois mois dans un premier temps, puis les trois autres mois où ils vont apprendre un métier et se spécialiser. Certains engagés vont ainsi aller dans le département du Doubs, ou encore du coté de Nancy et de Metz. Durant leurs classes ils vont apprendre à manier les armes mais aussi à marcher au pas, chanter la marseillaise, apprendre la discipline et la rigueur militaires mais également « le savoir être et le savoir-faire d’un soldat », insiste l’adjudant Jonathan. Aussi, à l’occasion de cette dernière étape avant le grand saut, l’adjudant n’a pas manqué de leur rappeler certaines règles : « Vous allez représenter dignement Mayotte. On a confiance en vous. A vous de montrer que vous êtes des bons », leur a-t-il dit.

Des nouvelles recrues motivées et impatientes d’entamer une nouvelle vie

Parmi les recrues qui se sont engagées récemment figure Sanyou. Âgé de 21 ans, le jeune homme originaire de Kani-Kéli a décidé d’embrasser la carrière militaire pour « découvrir et voir comment ça se passe, indique-t-il. J’étais en fac de droit au CUFR de Dembéni mais cela ne me plaisait pas vraiment. Aussi j’ai décidé de m’engager, cela m’est venu il y a quelques semaines, je me suis dit : Pourquoi pas ? Et je me suis renseigné. C’est toujours mieux de découvrir quelque chose. De plus cela permet d’ouvrir des portes. Je suis curieux…Tout m’attire dans l’armée, la discipline, le courage et le côté sportif », raconte-t-il. Sanyou va ainsi quitter Mayotte la semaine prochaine. « C’est la première fois que je vais aller seul en métropole, avoue-t-il. Je vais être livré à moi-même, va falloir que je m’habitue », dit-il un brin anxieux. En attendant de rejoindre son régiment de la logistique du train à Toul, il va « profiter avant de partir ».

Oili Zidane, lui, sait depuis longtemps qu’il veut rentrer dans l’armée. « Depuis mon plus jeune âge je rêve de m’engager pour mieux servir ma patrie, la France », explique le jeune homme de 17 ans. Fraichement lauréat d’un baccalauréat ES (économique et social) obtenu cette année, il a effectué toutes les démarches pour s’engager dans l’armée et a choisi le régiment de marche du Tchad basé en Alsace. « Je souhaite devenir combattant dans l’infanterie, être un soldat sur les terrains d’action, au contact de l’ennemi. Mon objectif est de devenir au moins sous-officier et pourquoi pas beaucoup plus. Ce que j’aime c’est l’aventure, la discipline, les rencontres avec d’autres personnes et aussi changer d’environnement ». Il s’est engagé pour une durée de neuf ans et pour le coup, il va être dépaysé, même s’il reconnait qu’il est stressé à une semaine du départ. « C’est la première fois que je vais en métropole et la première fois loin de ma famille…Je flippe un peu, confie-t-il. Mais mes proches ont confiance en moi et m’ont encouragé à suivre cette voie »

B.J.