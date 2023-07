Football : où en est la préparation de la sélection de Mayotte ?

Les JIOI 2023 prendront place à Madagascar pour cette édition. Quoi de mieux que de faire une partie de sa préparation sur place ? Depuis vendredi, Abidi Massoundi et son groupe enchaînent les entraînements et les mises au point à Majunga, même si le programme initial a dû être modifié. En effet, les mahorais devaient affronter Maurice, Madagascar et la Réunion dans un tournoi d’exhibition. Abidi Massoundi, sélection de l’équipe Mahoraise de football nous en dit davantage : “Tout se passe bien pour l’instant. Nous travaillons matin et après-midi avec les garçons. Nous devions affronter les sélections de la Réunion, de Madagascar et de Maurice dans un mini tournoi. Mais malheureusement, la Réunion et Maurice n’ont pas pu répondre présents. À la place, nous allons donc jouer 2 matchs amicaux. Le premier, ça sera contre une sélection de la région de Boeny*. Ensuite, ce dimanche, nous affronteront les Barea*.”

Une colonne vertébrale renouvelée, quelques nouveaux

Beaucoup de joueurs sélectionnés par le coach Massoundi étaient présents lors des derniers JIOI de 2019 à Maurice, qui avait vu Mayotte rentrer avec la médaille de bronze. On ne change pas une équipe qui gagne non ? Le sélectionneur mahorais ne dira pas le contraire : “La plupart des joueurs étaient présents en 2019, et ça avait assez bien marché, donc je pense qu’il n’y aura pas trop de soucis. Nous aurons la même philosophie, le même système. Nous comptons quelques nouveaux, qui s’intègrent assez bien, d’ailleurs ça sera l’un des objectifs de nos stages, renforcer la cohésion du groupe, ainsi que les automatismes.” Tous les nouveaux sont à Majunga et parmi eux, nous comptons Ilam Djailane, gardien prometteur qui ne cesse de progresser saison après saison. Ce dernier s’est très vite adapté, comme il nous l’a expliqué : “Je me suis très vite acclimaté au groupe, notamment grâce aux anciens qui m’ont bien accueilli. L’ambiance est superbe avec l’ensemble du groupe, je pense qu’on peut faire de grandes choses”. C’est tout ce que nous leur souhaitons.

Déjà une idée du 11 titulaire ?

Oui, Abidi Massoundi a déjà une petite idée de l’équipe titulaire qu’il alignera. Effectivement, avec un groupe composé en grande partie de joueurs ayant déjà évolué avec le sélectionneur, tout est plus facile. Mais attention, les nouveaux ont aussi leur mot à dire, sinon ils ne seraient pas convoqués. Le tacticien mahorais adaptera certainement ses plans en fonction des performances des joueurs, afin d’aligner la meilleure équipe possible. Ce dernier nous assure une chose, “en partant de Madagascar, il aura son équipe en tête. C’est sûr et certain.”

Un groupe presque complet

Seul un joueur de la Réunion et 3 joueurs métropolitains n’ont pas pu rejoindre la délégation à ce jour. Les derniers cités, en pleine préparation estivale avec leurs clubs respectifs en métropole, rejoindront leurs coéquipiers à l’occasion du 2e stage de préparation de cet été. Ce dernier se tiendra à Amiens du 6 au 16 août.

Pour rappel, la délégation mahoraise de football rentrera dans le département le 31 juillet. Elle repartira donc le 6 août, pour un stage en métropole jusqu’au 16 août, puis rentrera à Mayotte avec le groupe au complet. Après un petit check-up, ils s’envoleront pour Madagascar le 22 août 2023. Début des hostilités le 23, on leur souhaite de faire mieux que le bronze cette fois !

Houmadi Abdallah

*Boeny est une région de Madagascar. Son chef-lieu est Majunga

*Barea est le surnom de la sélection de Madagascar de football, d’où le célèbre “alefa barea”