STM : la fin du mythique ticket papier

Finis les petits papiers volants aux couleurs bleu, jaune ou encore rose. Place et monopole à la carte plastifiée magnétique waterproof et rechargeable, dès ce mardi 1er aout prochain, qui s’achète 1 euro au moment de son activation. Outre cet achat initial, les tarifications en fonction de la catégorie (piéton, 2 roues de – ou + 125 cm3, voiture…) restent inchangées.

La DTM et le Conseil départemental de Mayotte invitent donc les usagers à prendre ce réflexe, au regard du monopole de ce nouveau titre de transport — que l’on retrouve partout dans le Monde — qui se veut, en plus d’un gain de temps à l’embarquement, plus vert car durable.

Bonne traversée !