Grève du personnel du dépôt Total Energies 

Les grilles du dépôt nord de carburant sont dont restées fermées ce lundi en raison d’un blocus d’une cinquantaine de grévistes qui se relaient. Aucune négociation ou potentielle discussion amorcée avec la direction de Total Energies selon les témoignages.

Contrairement à la fois précédente, c’est un mouvement social qui se veut plus fort sachant la solidarité des chauffeurs des camions citernes, ainsi que celle des opérateurs qui se joignent à cette contestation sociale, comme nous l’indique Yssoufi Assivatu, représentant syndical FO. Une contestation au sortir de ce week-end de non activé qui engendre déjà des répercutions sur les stocks des différentes stations de l’île.

Dès ce lundi matin, la station de Passamainty ne proposait déjà plus de gasoil et s’est vue totalement fermée en son début d’après-midi. Un gasoil qui semble se faire rare sur l’ensemble du département comme il est cas à la station de Kawéni qui a distribué ses dernières gouttes en la matinale amorce de semaine et qui continue, non sans mal, à proposer de l’essence.

Aucune information officielle n’a pour le moment été communiquée. Prenons notre mal en patience et tachons de ne pas inutilement surcharger les files d’attente si le réservoir se veut encore à niveau correct.

Affaire à suivre…