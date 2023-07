Football : Avalanche de buts ce week-end en R1 !

Deux matchs sur six avaient donc été annulés puis reportés ultérieurement, en raison du déplacement de la sélection de Mayotte, vendredi dernier. En effet, certaines équipes étaient plus impactées que d’autres, en raison des joueurs sélectionnés. Pas de quoi impacter tristement le spectacle, la rafale de buts était encore au rendez-vous.

Kaweni 2-2 Rosador : la très bonne opération de Passamaïnty

C’était le dernier match de ce week-end en R1. En raison de quelques soucis, le match s’est déroulé ce dimanche au lieu de Samedi. Il faut dire que depuis le début des travaux du stade de Kaweni, qui contraint ces derniers à cohabiter avec les équipes de Cavani, le mood* a totalement changé. Après tout, partager les mêmes infrastructures qu’un concurrent en R1 n’est pas de tout repos. Malgré tout, les choses s’annonçaient bien ce dimanche après-midi, pour les coéquipiers de Schneider. Ce dernier, 2ème buteur de Kaweni, pensait avoir fait le break pour son équipe, qui menait 2-0 à la mi-temps. Mais comme vous commencez sûrement à le savoir, dans le football tout peut arriver, surtout dans une rencontre entre deux grosses équipes de R1. Dès le début de la seconde période, Rosador va pousser, jusqu’à faire craquer son adversaire et marquer 2 buts coup sur coup; égalisation ! Si les verts de Passamaïnty se retrouvent réduits à 10, ils restent solidaires en défense et tiennent bon. Très beau spectacle pour les observateurs et belle opération pour Rosador qui reste en tête. L’ASC Kaweni peut quand-même s’en vouloir car ils pouvaient reprendre les devants en cas de victoire.

FCM 3-1 AJ M’tsahara : Mtsapéré enchaîne

Nous ne voulons pas parler trop vite mais les choses ont l’air d’aller mieux pour le FC Mtsapéré. Effectivement, avec leur succès acquis contre M’tsahara, ils remontent à la 6ème place. Vous allez vous en rendre compte, les remontadas* étaient de sortie ce week-end. L’AJ M’tsahara fait trembler les filets en premier, de quoi infuser une mini stupeur à Mtsapéré. Après tout, l’AJM a coûté quelques points aux grosses équipes cette année. Il n’en est rien, Mtsapéré réagit de la meilleure des manières possibles en égalisant tout d’abord par le biais de Antoisse. S’en est suivi 2 autres buts de Bougna et de Faïz pour sécuriser la victoire.

Combani 1-1 Kavani : les deux équipes se neutralisent

C’était le match le plus prometteur en termes de spectacle, notamment avec 2 effectifs jeunes et talentueux. Kavani s’était présenté confiant et avait même ouvert la marque, avant que Combani égalise sur penalty. Le score ne bougera plus, et même si les esprits s’enflamment (carton rouge des deux côtés), le fair-play finira par l’emporter à Combani.

Abeilles 3-4 Foudre 2000 : on laisse le meilleur pour la fin

Sûrement le meilleur match du jour, un derby du nord en plus. Les deux équipes jouaient gros aujourd’hui, dans la course au maintien et la victoire était obligatoire de part et d’autre. Ça s’est ressenti sur le terrain, avec des attaques remontées à bloc de chaque côté. L’issue du match ressemblait à un nul, après que les deux équipes se soient neutralisées une première fois (2-2), puis une seconde (3-3). Mais à la fin, c’est la formation de Dzoumogné qui domine celle de Mtsamboro 3-4. Au classement, les deux clubs échangent leurs places. Foudre 2000, 9ème sort de la zone rouge, chemin inverse pour Abeilles, 10ème et relégable pour la première fois de la saison. Les choses s’annoncent très compliquées.

Houmadi Abdallah

*Avoir un bon mood = être de bonne humeur

*Remontada = lorsqu’une équipe qui était menée renverse le score à son avantage