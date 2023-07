Sport : le foot reprend ses droits, mais pas que…

Super fight 976 II : du lourd en perspective !

Oui, il n’y aura pas que du foot, ce week-end. Ce samedi, se tiendra la 2e édition du gala du centre multisport de Mroalé (C2M), le super fight 976 II. Un rendez-vous à ne pas rater pour les amateurs de sport de combat de l’île. Des combattants internationaux seront de la partie. En guise de main event*, le réunionais Florent Kaouachi, triple champion du monde* de kick boxing, affrontera Mamoudou Keita, double champion du monde et intercontinental*. Bien évidemment, nous aurons l’occasion de voir à l’œuvre des jeunes combattants mahorais, issus des clubs de kick boxing du territoire. Au total, 14 combats seront à suivre ce samedi de 17h à 22h, au gymnase Jean-François Hory de Mgombani. En attendant, ce vendredi, auront lieu la pesée et la conférence de presse, au même endroit. Un beau spectacle en perspective !

La sélection de football de Mayotte continue sa préparation des JIOI

La sélection mahoraise de football, qui s’est entraînée ce mercredi et ce jeudi au stade municipal de Sada, continue activement sa préparation pour les jeux des îles de l’océan indien 2023 à Madagascar. Les hommes d’Abidi Massoundi prendront l’avion ce vendredi et se dirigeront vers Madagascar. Là-bas, ils prendront part à un tournoi, qui permettra de se jauger à quelques semaines du début des hostilités.

Foot R1 : As Rosador-Kaweni : choc de cette 8e journée !

Des suites du départ de la sélection de Mayotte ce vendredi, deux matchs de R1 de ce week-end sont reportés : Anteou – Bandrele et AJ Kani-Kéli – Jumeaux.

Malgré, de très belles rencontres prendront place, avec en point d’orgue le choc Rosador – Kaweni, le 1er contre le 3e. Cette rencontre s’annonce explosive, d’autant que Kaweni reste sur 2 défaites de rang, dont une contre Combani, un concurrent direct. La défaite n’est pas envisageable ce week-end, pour les hommes d’Aboul Doihir. Ils ne pourront pas compter sur leur buteur maison Karim, convoqué avec la sélection mahoraise de football. L’AS Rosador aussi devra s’imposer, non seulement pour empêcher Kaweni de se rapprocher (un seul point d’avance sur eux), mais aussi pour éviter que les Diables Noirs de Combani prennent la tête (2e à égalité de point avec Rosador). Un match à enjeu, qui se déroulera ce samedi à Passamaïnty.

Les autres affiches R1

-En parlant de Combani, ces derniers accueillent l’US Kavani ce samedi. C’est certainement la 2e très grosse affiche de cette 8e journée. Les deux équipes sont portées par un mélange de jeunes talentueux et de cadres expérimentés. Elles comptent aussi 1 seule défaite, chacune, cette saison. Impossible de prévoir le scénario, qui risque d’être fou.

-Mtsahara se déplacera à Mtsapéré, pour y affronter le FCM. Les deux équipes sont bipolaires cette saison, et sont capables du bon comme du mauvais. Léger avantage au champion en titre, même si la formation de M’tsahara a montré qu’elle pouvait prendre des points des équipes plus “huppées”.

-On termine avec Abeilles-Foudre 2000, Mtsamboro-Dzoumogne, un derby nordique du coup. C’est aussi un choc de bas de tableau entre 2 équipes en grande difficulté (9e et 10e au classement, sur 12 équipes). Abeilles perdra gros en cas de défaite, la zone rouge n’étant qu’à 3 petits points.

Houmadi Abdallah

*Dans les sports de combat, le main event est le combat principal

*Florent Kaouachi et Mamoudou Keita ont remporté leurs titres à l’ISKA, une fédération internationale de sports de combat.