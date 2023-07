Inauguration des 2 nouveaux amphidrômes de la DTM

Bien que sa grande soeur ait déjà pris du service depuis quelques mois déjà à son arrivée, c’est de manière conjointe, à bord de la toute nouvelle Imane qu’à eu lieu l’inauguration de ces navires, marquant la richesse d’une collaboration économique régionale; sachant la fabrication de ces-derniers, non pas en des chantiers navals franco-européens mais bien de l’océan Indien.

Et plus précisément de Port-Louis, capitale de l’île Maurice. Une volonté marquée du Conseil départemental comme le souligne dans son discours Sabry Hani, secrétaire général de la préfecture de Mayotte : « Ce souhait, dès le départ, de marché avec Maurice était votre volonté et celle de vos équipes, Monsieur le président (ndlr – Ben Issa Ousseni) et c’est un symbole très fort de coopération régionale sur le plan politique et la place majeure de Mayotte dans l’océan Indien. C’est juste essentiel ».

Une coopération structurelle au profit aussi de l’environnement

Dans cette volonté de modernisation de Mayotte et cette saine politique verte conscientisée, ces 2 embarcations, moins énergivores du point de vue carburant et plus respectueuses de l’Environnement, sont la résultante d’un travail main dans la main, et des services préfectoraux et ceux du Conseil départemental afin de décrocher des subventions européennes dans le cadre du Fonds européen de développement régional. Sur une addition globale de 14 128 600 euros, ce sont donc 83% de cet investissement qui ont été pris en charge dans le cadre du Feder.

Plus récents, moins polluants, la Chatouilleuse et l’Imane viennent donc renforcer le parc de la Direction des transports maritimes (DTM) de Mayotte mais surtout, lui donner un coup de fraîcheur car en remplacement de navires plus anciens que sont Safari Djema et Maore Mawe.

Pour imaginer la mobilité de demain…

Voués à être utilisés exclusivement pour le transfert priorisé des camions et 4 roues de manière générale, ces nouveaux amphidrômes de 39 mètres de long, pour 13 mètres de large, permettront d’embarquer 392 passagers mais surtout, leur configuration plus élargie fait qu’il sera possible de prendre en charge 6 camions de type poids-lourd et 24 véhicules classiques.

Avec 6 millions de passagers par an*, Mayotte se positionne tel le plus gros transporteur de passagers en Europe. Une prouesse maritime qui n’est pas des moindres et qui mérite les moyens escomptés, comme le souligne Ben Issa Ousseni : « La DTM doit être perçue comme un vrai service public à part entière et non un simple consommateur de crédits. Nous devons accorder à cet indispensable service public les moyens conséquents et le personnel compétent adéquate. Nous allons accompagner l’ensemble des agents dans leur montée en compétence. Les problématiques de la mobilité à Mayotte ne peuvent se résoudre qu’avec votre implication (ndlr – les personnels de la DTM) ».

C’est sur les songs mélodieux du Debaa que nous laissons les convives profiter de ces festives célébrations en cette Imane flambante neuve avec à la manoeuvre, le capitaine Toumbou Fahari.

MLG

*Sources Préfecture de Mayotte