IEDOM : Rapport annuel de 2022

En plus de ces propres études, l’Iedom base son rapport grâce à un soutien de données de la part d’institutions publiques et privées de notre département. Composé de 4 chapitres, ce rapport introduit également une première vision de l’amorce 2023.

Le premier chapitre présente les caractéristiques structurelles de Mayotte (Géographie, Histoire et cadre institutionnel).

Le deuxième propose un panorama de l’Économie mahoraise, grâce aux dernières tendances des principaux indicateurs démographiques et économiques, complété par les politiques et finances publiques.

Le troisième chapitre dévoile la situation actualisée des différents secteurs d’activité.

Le quatrième et dernier chapitre expose la structure et les conditions d’exercice de l’activité bancaire ainsi que les principales évolutions monétaires et financières de la place.

« L’année 2022 a bénéficié d’une conjoncture économique favorable et d’une activité en croissance dans la majorité des secteurs. Cette dynamique a pu se concrétiser malgré les difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises : inflation, approvisionnement, recrutement, insécurité, etc. Ces obstacles n’ont cependant ni freiné la croissance de l’activité ni entamé l’optimisme des chefs d’entreprise sur les perspectives à court terme. En effet, ces derniers demeurent confiants sur leurs prévisions d’activité et d’investissement. Cette confiance repose sur une économie dynamique, portée par des relais de croissance qui se diversifient. En effet, si la consommation des administrations publiques et des ménages demeure un appui ferme, il convient désormais de compter également sur la concrétisation de projets qui offrent des perspectives solides à l’activité économique de l’île.

Les institutions publiques et les établissements de crédit prennent toute leur place dans l’accompagnement et le financement de ces divers projets. Dans ce contexte, la conjoncture économique devrait continuer à bénéficier d’un dynamisme et d’une activité toujours vigoureuse dans l’ensemble. Toutefois, Mayotte demeure un territoire où de nombreux défis doivent être relevés pour assurer la pérennité de son développement. Les problèmes de mobilité et d’insécurité produisent des effets clairement négatifs sur l’activité, la rentabilité des entreprises et l’attractivité. Par ailleurs, les entreprises sont confrontées à un problème de capacité à répondre à la demande, du fait notamment d’un manque de main-d’œuvre et de difficultés à trouver du foncier. S’ajoute une potentielle crise de l’eau dont les conséquences néfastes pourraient impacter sensiblement l’activité de l’île. »

Par l’élaboration de cette monographie, l’IEDOM répond à sa mission d’observatoire économique et financier, et se mobilise pour apporter aux acteurs du développement économique de Mayotte les éléments conjoncturels et structurels, nécessaires à la compréhension des enjeux socio-économiques.

Source Iedom