Formation : L’alternance risque d’avoir le vent en poupe à Mayotte la rentrée prochaine

D’ici le mois d’octobre 2023, l’ANAF de Mayotte va lancer son programme de mentorat de l’apprentissage qui s’inscrit dans le cadre du Plan national voulu par le Gouvernement : « 1 jeune, 1 mentor ». Les Mahorais qui participeront à ce programme pourront bénéficier gratuitement de l’accompagnement, de l’aide et de l’expérience de mentors bénévoles. « Nous demandons aux mentors de disposer au minimum de deux ans d’expérience et d’avoir véritablement le souhait d’accompagner un jeune, explique Thomas Bellon, responsable de l’ANAF Mayotte. Le secteur d’activité devra être le même ou proche, avec un projet professionnel commun. Pour cela nous allons mettre d’ici fin août à la disposition des mentors bénévoles des documents explicatifs et de sensibilisation sur le rôle qu’ils devront avoir avec les apprentis. Une fois que les deux parties mentor et mentoré seront d’accord, nous leur enverrons un mail de mise en relation », poursuit le responsable de l’ANAF Mayotte.

Les apprentis seront ainsi épaulés, guidés, assistés pendant 6 mois (maximum) à raison de 3h minimum par mois, en présentiel ou en distantiel. Ils pourront donc solliciter leur mentor en fonction de leurs besoins et de leur questionnement. Pour cela, L’ANAF a noué plusieurs partenariats avec des acteurs locaux comme le GRETA CFA, le Réseau Lahiki, le MEDEF, la DEETS, AKTO, le CRIJ, ou encore la Mission locale de Mayotte. « L’objectif est de répondre aux besoins des jeunes en les accompagnant au mieux dans leur quotidien. Certains jeunes rencontrent des difficultés qu’ils ont du mal à surmonter malgré leur volonté ou le soutien de leur entourage. C’est pourquoi, le programme de mentorat tend à favoriser la réussite des jeunes tout en luttant contre les inégalités », insiste Thomas Bellon.

Des outils adaptés pour accompagner les jeunes apprentis

Comme le rappelle le responsable de l’ANAF Mayotte, l’association a trois principales missions. « Tout d’abord représenter les alternants en identifiant les problématiques auxquelles ils peuvent être confrontés comme sur les salaires, les conditions de travail ou autres, mais aussi en faisant de la veille afin d’informer les principaux intéressés sur les normes et les lois en vigueur ainsi que les différents projets en cours qui peuvent les intéresser ». Autre mission importante : accompagner les jeunes dans l’orientation, « C’est-à-dire leur donner des informations sur ce qu’ils recherchent, leur expliquer les avantages, les opportunités de l’alternance sur un territoire donné ». Pour cela l’ANAF effectue des interventions dans les établissements scolaires afin d’informer mais aussi de sensibiliser le jeune public à l’alternance. « Nous sommes intervenus une vingtaine de fois depuis le mois d’octobre, notamment dans les CFA », précise Thomas Bellon. Enfin dernière mission, valoriser les parcours de l’alternance et de l’apprentissage qui permettent à la jeunesse de s’insérer dans la vie active, véritable enjeu à Mayotte. « L’apprentissage est en plein développement ici. Les effectifs sont de plus en plus nombreux chaque année, on voit une véritable dynamique qui est en train de se créer. Il est donc nécessaire de parler des droits, du rôle de l’ANAF et des différents projets en cours pour que les jeunes puissent en profiter », complète le responsable à Mayotte.

Plusieurs outils numériques ont ainsi été mis en place comme le site web « SOS apprentis » qui centralise toutes les informations autour de l’alternance ou encore le concours « filme ton job » qui concerne tous les alternants de France et pour lequel un jeune mahorais, El-Raouf Moinahindrou, étudiant en BTS management opérationnel de sécurité et chef d’équipe en alternance au sein de la société UPS sécurité, a obtenu le grand prix du jury lors d’une cérémonie le 9 juin dernier à Paris. « Il a fait un film de 2-3 minutes avec son smartphone sur son quotidien au travail dans son entreprise… Nous sommes ravis qu’il ait obtenu cette récompense », se félicite Thomas Bellon.

D’ici le mois de septembre les membres de l’ANAF Mayotte vont remuer ciel et terre afin d’avoir une base de mentors conséquente à proposer aux alternants dans différents secteurs comme la mécanique, le commerce, l’électronique, l’agriculture, le BTP ou encore la gestion/comptabilité. « Nous souhaitons privilégier la mise en relation avec des mentors locaux, Mahorais si possible ». Mais avant cela Thomas et son équipe avaient organisé deux journées d’information, avec une dizaine de partenaires, au sein de la maison France Service de Combani, les 28 juin et 5 juillet derniers. « Nous avions des stands de présentation de différents métiers ainsi qu’un espace coaching pour tout ce qui est CV et lettre de motivation. Ce sont plus de 100 jeunes qui sont venus se renseigner. Depuis le début de l’année ce sont plus de 900 jeunes que nous avons sensibilisés autour de l’alternance », assure-t-il. L’ANAF Mayotte ne compte pas s’arrêter en si bon chemin puisque l’objectif avoué est d’avoir plusieurs permanences dans l’île. « Par souci d’efficacité nous souhaiterions quadriller davantage le territoire afin d’être plus proches des jeunes ».

B.J.