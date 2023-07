Attention aux risques sanitaires du fait de la pénurie d’eau !

Ces restrictions en eau ont pour conséquences d’exposer la population à des risques sanitaires tels que la consommation d’une eau impropre lors de la remise en eau ou à des eaux de surface contaminées durant les coupures pour l’alimentation et l’hygiène ; une hydratation insuffisante ; une baisse de l’hygiène, notamment le lavage des mains ; un défaut d’assainissement ; ou encore des réservoirs de stockage d’eau impropres à la consommation.

Tous ces éléments représentent une menace sanitaire importante pour la population mahoraise, ainsi « L’absence d’eau pourrait générer des flambées épidémiques infections gastro intestinales et maladies hydriques endémiques à Mayotte telles que la fièvre typhoïde ou les hépatites A et pour lesquelles des foyers de contamination sont détectés régulièrement sur le territoire », prévient Santé publique France.

Aussi, un dispositif de surveillance renforcée a été mis en place à savoir :

Surveillance syndromique à partir des résumés de passages aux urgences du CHM ; surveillance de la mortalité toutes causes ; surveillance des pathogènes en collaboration avec le laboratoire du CHM afin de pouvoir caractériser d’éventuels pathogènes dans le cas de l’identification d’une épidémie ; la déclaration de maladies obligatoires et enfin la mobilisation du réseau de pharmaciens et médecins sentinelles.

Toujours selon Santé publique France, il y a une « Baisse des consultations pour infections cutanées chez les médecins sentinelles mais le nombre de passages aux urgences pour gastro entérite est en augmentation depuis la semaine 25-2023 chez les enfants de moins de 5 ans. Toutefois, ce nombre est à un niveau faible par rapport aux années précédentes. De plus, la part d’activité pour infections urinaires a connu une hausse en semaine S 26 2023 possiblement en lien avec le jeûne de 24 à 48 heures pratiqué la veille de la fête de l’Aïd le 29 juin 2023 ».

Il est toujours recommandé aux usagers lors de la remise en eau de :

– Veiller à la fermeture de tous les robinets de l’habitation et de laisser couler l’eau durant les premières minutes tout doucement.

– Laisser couler l’eau ensuite jusqu’à ce qu’elle soit claire (en la récupérant dans un récipient pour un usage autre qu’alimentaire).

– Faire bouillir l’eau pour des usages alimentaires (boissons, cuisine) dans la première demie journée suivant la remise en eau.

– Laver les aliments avec de l’eau propre.

– Laver les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydrologique.