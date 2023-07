Le sport pour renforcer la cohésion !

C’est clairement le genre d’événement qui donne le sourire aux lèvres. Quoi de mieux pour renforcer la cohésion sociale que le Sport ? Surtout ici à Mayotte, où chacun a besoin de se changer les idées. Le jeune Zayad, de Cavani, a été appelé par ses amis pour participer au tournoi du jour. Il nous raconte son expérience : “Mes potes m’ont contacté pour me dire qu’il y avait un tournoi aujourd’hui à la maison du quartier de Kavani. J’ai directement sauté sur l’occasion pour venir. J’adore ce type d’activités, ça me permet de passer le temps et de m’amuser. On passe du bon temps ensemble.”

Ahamed Faharia, une éducatrice sportive présente pour arbitrer les matchs nous partage un constat similaire : “Je pense que ce type de manifestation est vraiment une bonne chose. Comme vous pouvez le voir, ça regroupe pas mal de jeunes. C’est un moment convivial de partage et de communion, et je pense qu’avec l’actualité pesante du moment, c’est le meilleur timing pour multiplier les activités comme ça.”

Un tournoi intervillage, 100% cadema

L’équipe de l’AEJM a fait le déplacement depuis Dembeni, dans un but bien précis : rassembler ces jeunes issus de villages différents. Tatyana Ali Mdahoma, présidente de l’Association des Étudiants et des Jeunes de Mayotte, nous en dit plus sur les tenants et les aboutissants de cette manifestation : “Nous avions l’habitude d’organiser des tournois dans les complexes sportifs de la commune de Dembeni. Mais cette fois-ci nous nous sommes dit qu’on pourrait se déplacer vers une autre commune, afin de faire profiter plus de monde. Aujourd’hui, les jeunes de Dembeni sont venus jouer à Cavani sous forme de ‘matchs allers’*. Il y aura une deuxième phase, de ‘matchs retours’, qui verra ceux de Cavani faire le chemin inverse. Des médailles et des trophées récompenseront les meilleures équipes.”

Un tournoi multisport, intervillage ET MIXTE

C’est effectivement très important de le souligner, il n’y avait pas d’équipes de garçons, d’un côté, et de filles, de l’autre. C’était mixte. Lorsqu’on parle de cohésion sociale, il ne faut pas faire les choses à moitié. Moirabe Fazila était dans une équipe de foot, et bien qu’elle n’ait pas débutée en temps que titulaire, elle a semblé aimer la mixité. Voici ses propos : “Pour moi c’est bien de mélanger les filles et les garçons dans un même événement. Pour moi, ça procure une meilleure expérience, c’est bien comme ça, j’aime bien !” Conclut-elle, avec un sourire communicatif.

Sa joie est double, puisque son équipe gagne ses matchs. En grande partie grâce à une “envie de gagner” sans faille matérialisée par Abdou Issafidou. D’après lui, ils sont venus Dembeni “pour s’amuser, mais aussi pour gagner”.

Daoud Irma, elle, a joué au basket. Elle nous confie le résultat de son match et son intégration dans son équipe, composée majoritairement de garçons : “Par rapport à mon intégration, je n’ai pas senti de différence, pas de discrimination. Ça s’est bien passé. Quant à notre résultat, nous avons gagné et nous menons au score avant les matchs retours.” Elle aura été un des meilleurs éléments de son équipe, de quoi satisfaire son coach Attoumane Niad, qui voulait “gagner avec la manière”.

La jeunesse a été réceptive au message de communion

Bousry Ahmed Kayisse fait partie des jeunes de la commune de Dembeni qui ont fait le déplacement. Originaire d’Iloni, ce dernier a un message adresse un bel hommage à ses camarades de Cavani : “Un grand merci à Cavani pour ce bel acceuil. Aujourd’hui nous sommes venus chez vous, vous avez joué, rigolé et vous êtes amusés avec nous. Lors des matchs retours nous vous montrerons que nous savons aussi accueillir. J’ai fait de belles connaissances aujourd’hui, et je sais que si demain je viens sur Cavani, j’aurai des connaissances qui pourront m’aider si besoin.”

La phase retour du tournoi est censée se dérouler le 21 juillet à Dembeni. Et comme aujourd’hui, des bus seront mobilisés pour faciliter le déplacement, mais cette fois-ci, des jeunes de Nivak*.

Houmadi Abdallah

*L’AEJM est une association départementale créée en octobre 2013, qui a pour vocation d’intervenir auprès des étudiants scolarisés à Mayotte et des Jeunes sur 3 champs d’actions :

– la promotion santé

– l’animation des quartiers et la promotion de la vie étudiante

– le sociale.

Elle compte une dizaine de salariés répartis sur 3 services. Depuis 2020, cette dernière est même gestionnaire de la première Maison des Étudiants de Mayotte : un lieu de vie et d’accueil où les jeunes peuvent se retrouver, travailler sur leurs projets et être accompagnés par une équipe de professionnels. Propos recueillis auprès de Saïd Mohamadi, directeur de l’AEJM.

*La formule “aller/retour” permet à chaque équipe de jouer à domicile et à l’extérieur.

*Nivak est le surnom du quartier de Cavani, ou Kavani.