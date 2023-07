Gestion de l’eau : Recommandations préfectorales

Pour l’avitaillement des navires de commerce (en cas d’urgence, une dérogation peut être accordée par le commandant du Port sur demande expresse et documentée de l’armateur) ;

Pour le remplissage et l’appoint en eau des bassins individuels dans les établissements recevant du public (ex : jacuzzi, spa) dès lors qu’ils ne sont pas raccordés à un système de récupération totale et de ré-usage des eaux ;