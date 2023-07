Un défilé haut en émotion et en couleur

C’est donc en l’honneur de l’Union nationale et la fameuse Fête de la Fédération du 14 juillet 1790 qu’il est célébré chaque année, en Hexagone ou territoires plus lointains et ultramarins, cette journée riche de symbole mais surtout d’unicité. Une journée aux couleurs tricolores fièrement brandies sur les étendards de France et de Navarre, l’occasion aussi, et avant tout, de mettre au devant de la scène tous ces acteurs anonymes de terrain qui œuvrent chaque jour pour défendre nos valeurs et aider leur(s) prochain(s). Liberté, Égalité, Fraternité plus que des mots. Merci pour ce défilé et place aux images….