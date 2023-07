SNU : De l’apprentissage au concret 

Il est près de 7h45 lorsqu’un cortège de jeunes gens, filles et garçons confondus, s’avance uniformément, dans une appréciable quiétude, aux abords de l’internat du célèbre lycée de Tsararano. Ils sont précisément 97 volontaires à avoir intégré cette promotion qui se veut la 3ème depuis sa mise en place sur notre département. Ce matin, pour leur traditionnelle levée des couleurs à 8h pétantes, depuis près de 10 jours, des invités de marque sont au rendez-vous; à savoir Thierry Suquet, préfet de Mayotte et Jacques Mikulovic, recteur d’Académie. De quoi donner une dimension bien plus protocolaire à la chose et mettre un peu la pression…

Comme un avant-goût des festivités

Intégrés depuis le 4 juillet dernier, les heureux sélectionnés sur dossier, et surtout motivation, sont donc venus s’imprégner de valeurs et d’enseignements pluridisciplinaires durant ces 12 jours de cohésion. Pour cette promotion, c’est au bas mot 250 candidatures venant de tous les coins de l’île, même les plus reculés, qui ont été reçues notamment par les services de la Drajes*. Outre la noble symbolique de ce beau projet, visant la pleine conscientisation des notions de Partage, de Solidarité et de Citoyenneté, il est à noter que ce dispositif se veut porté par 3 ministères que sont l’Éducation nationale, l’Intérieur mais également des Armées qui alimente une grande composante de ce séjour.

Et niveau raccord concret avec l’actualité, on ne pouvait rêver mieux sachant les célébrations de la Fête nationale, dès le lendemain, vendredi 14 juillet 2023. C’est donc un emplacement de choix, aux abords même du tracé du défilé militarisé officiel, qui attend ces potentiels futurs engagés vers des voies institutionnelles et armiques. Car oui, bien que les origines et niveaux sociaux se veulent richement variés dans la composante de ces promotions, il est des grandes lignes qui unifient ces 15-17 ans, en lien avec un attrait certain pour les métiers de corps. Un hétéroclisme des plus intéressants dans la complémentarité de ces jeunes comme le souligne Nourdine Boinahery, Chef de projet formation : « Nous avons donc des volontaires qui viennent du milieu populaire comme des plus aisés. Nous avons également des jeunes présentant des situations de handicap ou de difficulté mais comme nous avons cette dynamique et cet état d’esprit du vivre ensemble et de la bienveillance cela ne se remarque pas ».

Pour une meilleure valorisation du volontariat

Pour rappel concis, le Service national universel (SNU) s’adresse donc à tous les jeunes Français pré-adultes qui souhaitent s’investir dans la société au moyen notamment d’un engagement personnel ciblé sur le volontariat.

Ce séjour se compose d’activités variées — qui sortent le volontaire de son cadre de vie routinier tout en lui offrant une saine structure — mais également d’enseignements particuliers basés sur des modules pédagogiques et interactifs, 7 au total, en lien avec diverses problématiques sociétales telles que la Santé, le Bien-être, l’Environnement, le Cyber-harcèlement ou encore les violences physiques et sexuelles. À l’issue de ces presque 15 jours, chaque volontaire doit accomplir une mission d’intérêt général qui est généralement d’une semaine au minimum et deux semaines au maximum, au profit d’une association ou d’une collectivité publique, afin de pouvoir se mettre bénévolement au service de la société.

Dans ce tissu sociétal mahorais où l’approche associative est relativement prépondérante, il est un moyen pour ces futurs adultes de réaliser à quel point leur engagement est important vis à vis de leur prochain et de justement valoriser leurs actions. En somme, comprendre qu’il n’est pas juste question de prendre ce que la société m’offre et qu’il est tout aussi important que je lui donne en retour. Une bénéfique prise de conscience des vases-communicants et du cercle vertueux que tout un chacun peut offrir à sa petite échelle.

Chapeau les volontaires et plein épanouissement nous vous souhaitons pour les suite et construction de vos respectifs chemins de vie.

*La Délégation régionale académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports (DRAJES)