Report Accueil collectif des mineurs

Samedi dernier, la DRAJES de Mayotte et ses partenaires, le Céméa, la Ligue de l’enseignement, Hippocampe 976 et la Fédération des Familles Rurales ont organisé « la Journée des directeurs » d’accueils collectifs de mineurs (ACM). Cette journée fut consacrée au partage d’expériences et au travail partenarial.