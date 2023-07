Prolongation de l’accord Bouclier Qualité Prix +

Ce dispositif de régulation de l’Économie en Outre-mer, créé nationalement en novembre 2012, visant donc à lutter contre les dérives de la vie chère insulaire, a été une nouvelle fois reconduit en notre département et cible 75 produits alimentaires ainsi que d’hygiène et d’entretien.

Des réunions préparatoires et négociatrices antérieures

C’est durant le mois de juin que le préfet de Mayotte, les équipes du Conseil départemental, ainsi que les représentants des 3 groupes majeurs de distribution agro-alimentaire sur notre île, se sont réunis afin de définir ensemble les tenants et aboutissants possible au regard du renouvèlement de ce dispositif. Un dispositif baptisé « BQP SUPER’75 » engageant avec surprise 53 magasins cette année (contre 26 pour l’année 2022). Une petite révolution de soulagement pour les porte-feuilles mahorais qui a pu se matérialiser notamment grâce à la reconduction de la baisse de l’octroi de mer sur 11 produits de grande consommation que sont le lait en poudre entier et demi-écrémé, le riz parfumé, les ailes de poulets la viande de boeuf, huile de tournesol, les tomates pelées, les sardines à huile, les changes pour bébé de 1er âge, la lessive en poudre ainsi que l’eau plate en bouteille; grande attendue sachant la situation de crise actuelle qui nous foudroie.

Un prix global et maximal du panier de la ménagère qui se maintient donc à 200 euros malgré l’inflation des 5,1% qui touche notre département.

Le « BQP proximité »

Qui dit plus de magasins engagés contre cette vie chère, dit également petits commerces de proximité inclus dans l’opération. Et cela est plus que positivement notable sachant que ce BQP proximité cible un panier de 20 produits dont le prix maximal se veut plafonné à 50 euros, en plus d’une garantie de disponibilité de ces produits « phares » destinés à la consommation mahoraise.

Liste globale des produits et magasins concernés par ce BQP+ 2023