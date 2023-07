Football : encore un beau feu d’artifice ce week-end !

Combani enchaîne, Kaweni titube

Nous commençons notre tour d’horizon par le Championnat R1 et notamment par LE résultat marquant de cette journée : Les Diables Noirs de Combani se sont imposés 1-0 contre l’Asc Kaweni, 2e revers d’affiler pour les originaires de Wenka. Il faut dire que ça avait tout du match piège. En effet, bien qu’amputée de quelques cadres, l’équipe du coach Djamal a pu compter sur ses jeunes pousses, mais aussi sur l’expérience Marius, capitaine exemplaire et seul buteur du match. Pour les hommes d’Aboul Doihir, les choses se compliquent de plus en plus. Par ailleurs, leur baisse de régime coïncide avec les travaux de leur stade, qui les a obligé à déménager à Cavani, pour leurs entraînements et leurs matchs à domicile. Une situation qui a l’air de laisser des traces, visiblement… Conséquences ? Kaweni chute à la 3e place, tandis que Combani passe 2e, à égalité de points avec le leader.

Rosador-FCM : un derby sans vainqueur, Rosador toujours leader

Le FCM a sorti la tête de l’eau ce week-end. Effectivement, ils ont enchaîné : qualification pour le 4e tour de coupe de France régionale + match nul encourageant, 1-1 contre le leader. D’ailleurs en parlant de celui-ci, ils auraient pu espérer mieux. Car s’ils ils ouvrent le score via un superbe coup franc de Antoisse, ils n’arrivent pas à enfoncer le clou et se font égaliser par l’équipe de Passamaïnty, qui s’en sort très bien. Ces derniers conservent leur trône de leader, à égalité de point avec Combani. Mtsapéré stagne dans ke ventre mou du classement (8e).

L’USK a “chicoté” Anteou, bis repetita

Décidément, les promus de l’US Kavani ne cesseront de nous surprendre. Ils chicotent* leurs adversaires de Poroani 4-0. 2 jours après leur avoir asséné le même score au 3e tour de la coupe de France régionale. Les verts, séduisants, passent 4e devant Jumeaux (à la différence de buts), tandis qu’Anteou pointe à l’avant dernière place.

AJM vs AJM : Jumeaux perd encore des points face à un promu

Le choc entre l’AJM de Mzouazia et l’AJM de M’tsahara s’est soldé par un match nul 1-1. Un résultat qui n’arrange aucune des 2 équipes, puisque Jumeaux chute à la 5e place, pendant que M’tsahara pointe toujours au fin fond du classement. L’équipe de Mzouazia perd encore des points précieux contre des équipes du bas de tableau, attention à ne pas s’en mordre les doigts à la fin de la saison.

Foudre 2000 3-6 Bandrélé : Bandrélé atomise Dzoumogne

Bandrélé continue sur sa belle lancée et passe 7e, après avoir occupé les dernières place pendant longtemps. Ils foudroient littéralement leurs adversaires et les mettent dans une situation plus que délicate. En effet, ces derniers sont désormais dans une situation de lutte pour le maintien. Il reste beaucoup de matchs, mais après 5 défaites en 7 matchs, la tâche s’annonce ardue.

Abeilles 0-0 AJK : période compliquée pour les deux formations

Pas grand chose à dire, à part que les deux équipes enchaînent une “contre performance” au vue de leur début de saison. Kani-Kéli, 6e, voit Bandrélé revenir à sa hauteur. Le club d’élite de Mtsamboro souffre encore plus avec cette 4e défaite de la saison qui les place aux portes de la zone rouge.

Résultats 5e journée R1

Diables Noirs 1-0 Kaweni

Foudre 2000 3-6 Bandrélé

Abeilles 0-0 AJK

Jumeaux 1-1 M’tsahara

Kavani 4-0 Anteou

Rosador 1-1 Mtsapéré

En bref : 3e tour de la coupe de France : les gros ont répondu présent

Ce vendredi 14 juillet voyait l’entrée en lice de 5 clubs de R1 en coupe régionale de France. 4 d’entre eux passent au prochain tour et la logique a été globalement respectée. Pas de surprise sur les autres matchs à part l’élimination de l’USC Sada contre Sohoa aux TAB et la victoire d’Iloni contre Dembeni.

Résultats complets 3e tour coupe de France régionale (cf bangafoot Mayotte) :

M1/ Mramadoudou 1-3 FCM

M2/ Anteou 0-4 Kavani

M3/ As neige de Malamani 0-1 M’liha

M4/ Hagnoudrou 0-2 Jumeaux

M5/ UCS sada 5-6 FC Sohoa TAB*

M6/ Dembeni 2-3 Iloni

M7/ Miracle du Sud 4-2 Feu du centre

M8/ Espoir de Longoni 0-2 Mtsahara

M9/ Vahibe 3-4 ASO de chiconi TAB

Houmadi Abdallah

*Chicoter = tabasser

*TAB = tirs aux buts