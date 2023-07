DTM : Préavis de grève ce mardi 18 juillet 

Les années se suivent et semblent se ressembler pour les personnels navigant de l’ex STM; au regard des revendications faites via leur préavis de grève officiellement transmis auprès président du Conseil départemental, Ben Issa Ousseni ainsi que de la Directrice générale des services, Christiane Ayache, en début de semaine passée.

Aux dires des représentants syndicaux concernés, aucune nouvelle de la part de ladite institution depuis, ce qui laisse présager « un cessation collective de travail du personnel DTM » dès ce mardi 12 juillet au matin.

Dénonçant « de nombreuses situations critiques » le document revendicatif se table sur les 8 points majeurs suivants :

Mauvaise entretien et non conformité des embarcations, ainsi que le non recyclage des habilitations du personnel navigant, le tout dans des bâtiments administratifs jugés vétustes et non conformes aux normes ISO ;

ISO ; Sous-effectif et mauvaise gestion des personnels évalués partiellement aptes, voire inaptes ;

Non validation et manque de budgétisation du Plan de formation (obstruction de la montée en compétences) ;

Manque d’obligation sécuritaire des personnels face à leurs conditions de travail présentants des dangers directs pour leur intégrité mentale et physique ;

Absence de communication et problèmes relationnels internes / dichotomie entre la réalité pratique et les exigences bureaucratiques ;

Non prise ne compte des heures nocturnes travaillées ;

Non prise en compte des heures de permanence et manque d’heure de récupération.

Soulignant un rappel des obligations et responsabilités de l’employeur, manifestement toujours pas actées et ce, malgré des alertes et mouvements sociaux antérieurs remontant en années, les représentants du personnel « soucieux du bien-être des agents » et « voulant éviter des situations catastrophiques », souhaitent donc une efficiente réactivité des hautes-instances et se tiennent à disposition pour une réunion de dialogue et d’échanges qu’ils espèrent proche.