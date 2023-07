Football : un week-end décisif, pour diverses raisons

La plupart d’entre vous seront sûrement en week-end au moment de lire cet article. Et si vous cherchez des occupations, juste avant le grand feux d’artifice de ce vendredi soir, sachez il y’a du foot au programme ! En effet, le 3e tour de la coupe de France régionale débute.

Plusieurs cadors entrent en lice

Au total, 5 clubs de Régionale 1 débutent l’une des compétitions phares de l’île durant ce 3e tour. Parmi eux, Anteou et Kavani vont se la donner à Poroani, malheur au perdant. Les autres pensionnaires de l’élite du département feront face à des équipes un peu plus modestes. FCM se déplace chez le CS M’ramadoudou, tandis que Jumeaux ira à Hagnoudrou pour affronter VSSH. Pour finir, M’tsahara défiera son voisin de l’Espoir Club de Longoni. Attention, la magie de la coupe de France, ce n’est pas que chez les autres, même un club de R4 peut éliminer un autre de R1. Tout se jouera en 90 mins.

La 5e journée de Régionale 1, un week-end qui peut tout changer

La 5e journée de Régionale 1 a finalement été programmée, et elle proposera des matchs de qualité (comme toujours j’ai envie de dire).

Diables Noirs contre Kaweni, comme un air de revanche

Si Kaweni n’avait pas perdu contre Combani en championnat la saison dernière (dont une victoire 1-3 à l’extérieur), les choses ont changé depuis. En effet, les hommes de Djamal Macnil, derniers vainqueurs de la coupe de France régionale, ne sont plus seulement des outsiders. En effet, 3e du championnat cette année, ils se présenteront avec leurs armes, dont Lastik, élu meilleur joueur de la saison dernière. Ils pourront aussi s’appuyer sur un public toujours à fond derrière eux. En face, les hommes d’Aboul Doihir, 2e du championnat, ont concédé leur première défaite de la saison la semaine dernière et auront à cœur de rectifier le tir afin de reprendre la tête du classement de R1. La rencontre s’annonce explosive mais aussi décisive. Rendez-vous ce samedi à Combani.

AS Rosador contre FC Mtsapéré : un derby, un clasico

Rosador contre Mtsapéré, ce n’est pas seulement un choc entre l’actuel leader et le champion en titre de Régionale 1. C’est aussi et surtout l’opposition entre les deux équipes les plus titrés de Mayotte. Et pour la première fois depuis plusieurs années, le rapport de force sera peut-être inversé, vu la forme étincelante des joueurs de Passamaïnty, couplé au début de saison en demie-teinte du FCM. Quoi qu’il en soit, tout peut arriver, et les conséquences peuvent être plus ou moins importantes pour l’un ou l’autre selon le résultat. Rendez-vous ce dimanche à Passamaïnty.

Foudre 2000 – Bandrélé FC : 2 équipes qui cherchent à se relancer

Là aussi ce sera un choc, de bas de tableau certes, mais un choc quand-même. Et pour cause ? Les deux équipes comptent le même nombres de points et le vainqueur pourra commencer à s’éloigner de la zone de relégation, tandis que le perdant plongera dans les profondeurs du classement. Les deux formations restent sur une victoire, la première de leurs saisons, pour chacun. Le match s’annonce décisif, et pour le suivre, rendez-vous à Dzoumogne ce samedi.

Du nord au sud, du sud au nord

Abeilles se présentera à Kani-Kéli pour affronter les Loulous. Les deux équipes ont perdu pas mal de points et une nouvelle défaite sera problématique pour le perdant.

Jumeaux, fera le déplacement de Mzouazia à M’tsahara pour nous offrir la première confrontation entre les deux “AJM” de R1 cette année. Ballottage favorable pour l’AJM de Mzouazia, actuel 3e du championnat. Son homonyme de M’tsahara est bon dernier, mais méfiance quand-même.

Tiens… encore toi ?!

Kavani et Anteou se feront face ce dimanche, pour la 2e fois en 3 jour, après leur confrontation de ce vendredi. Cela change tour, car la fatigue sera à prendre en compte et la rotation sera déterminante.

Si le 3e tour de la coupe de France régionales aura lieu ce vendredi à 14h30, Les rencontres en retard de la 5e journée de R1 s’étaleront entre samedi et dimanche, à 15h. Si il y’a des grosses équipes que vous ne voyez pas au programme du 3e tour de coupe de France, à l’instar de l’ASC Kaweni ou les Diables Noirs de Combani, c’est parce qu’elles sont qualifiées d’office pour le prochain tour.

Houmadi Abdallah

*La 5e journée de R1, initialement prévue le 24 juin, avait été annulée, comme la plupart des rencontres de football à Mayotte, le temps d’adresser un dernier hommage au responsable de l’accueil de la ligue Mahoraise de Football, qui s’en était allé. En ce qui concerne la R1, la 5e journée aura lieu ce week-end.