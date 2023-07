L’agenda loisirs du week-end : Les célébrations du 14 juillet, des spectacles, le festival Oulanga Vibrations , de la rando, des animations et du cinéma

Jeudi 13 juillet

– Cinéma Alpa Joe : 19h – The Flash

– Pôle culturel de Chirongui : 20h – Asteroid City (VO)

Vendredi 14 juillet

– A partir de 9h30 : Mamoudzou célèbre la fête nationale du 14 juillet. La population est invitée à assister à la cérémonie républicaine qui suivra le défilé militaire à partir de 9h30 sur le parvis de la MJC de Mamoudzou.

– A partir de 15h30 : La Municipalité de Dembéni informe ses administrés et par extension l’ensemble de la population de Mayotte que la commémoration de la prise de la Bastille en 1789 aura lieu le vendredi 14 juillet 2023 au Parking Mangrove à Dembéni. Un défilé des corps constitués (Elu.e.s, Préfet de Mayotte, Militaires, Pompiers, Police Municipale, Jeunes Citoyens…) sera organisé entre le rond-point d’lloni et le Parking de la poste de Dembéni à 15h30. De ce fait, un arrêté municipal réglementant la circulation sur la RN2 et la RN3 a été pris pour permettre la célébration du 14 juillet 2023.

Par ailleurs, de 15h00 à 16h45, la circulation sera interdite entre le rond-point de Tsararano et le rond-point d’Iloni dans les deux sens. Une déviation sera mise en place comme suit : En provenance du Sud : déviation vers Chirongui en direction de Sada. En provenance de Mamoudzou : déviation par la RN2 à partir du rondpoint de Tsararano en direction de Sada.

– De 18h à 22h30 : OUZOURI EVENT Hale halele autour de feu de bois / Karaoké – La Rocade de Sada gnabotiti

Infos : 06 39 67 70 68

– 19h : Feu d’artifice de Mamoudzou qui sera tiré depuis le front de mer.

Le public du feu d’artifice est invité à se positionner sur le parking du port de plaisance. Il est recommandé d’arriver sur place en avance.

– De 19h à 2h : Gros événement en préparation – Le Moya présente LA KRÉOL édition 3- En collaboration avec Mayana By Night et Sullaiman Soilihi

Au programme : Après le succès de la première édition avec Dj Fly Weed puis le succès de la deuxième édition avec DJ DAN WAYO on enchaîne cette fois ci avec un autre booking d’exception qui nous viens tout droit de l’île intense !

Show Case de Léa Churros – Une jeune artiste très talentueuse qui vient passer le week-end sur nôtre île ! Show Mix ambiance 974 par DJ VEEN’S

Formule Buffet à volonté, place assise et accès au concert à 50€ avec une consommation au choix avec ou sans alcool. Uniquement en prévente à récupérer sur place au Moya ou à payer en ligne sur Weezevent avec le lien. Stand location Chicha

Formule soirée uniquement à 15€ (à partir de 22h) – Sans Conso

Informations et Réservation : Facebook : Le moya – Restaurant, Lounge bar ; Snapchat : lemoya.976 ; Instagram : restaurant.lemoya ; Mail : lemoya.restaurant@gmail.com ; Téléphone : 06.39.10.72.48

Le Moya – Restaurant, Lounge bar (sur PetiteTerre à côté du collège de Labattoir)

– De 19h à l’aube : L’ASSOCIATION KISS ONE ENVIRONNEMENT organise le 14 Juillet 2023 Le Festival OULANGA VIBRATIONS avec un concert Le Grand BACO ; L’Incontournable TERRELL ELYMOOR ; Et l’infatigable COUDJ N SOHA – Aux platines : DJ DIBO x DJ SWEETY

Restauration, Bar, sur place – Possibilité de ramener sa tente et camper sur la plage en toute sécurité. Évènement de KISS ONE – Laka na Oulanga – Festival OULANGA VIBRATIONS – MBOUINI KANI KELI

Un festival pour fêter la protection de l’environnement de manière ludique et festive, dans un site sécure et propice à la convivialité. Évènement initié par l’association KISS ONE ENVIRONNEMENT pour sensibiliser la population à la protection de l’environnement de manière festive et en partenariat avec des artistes très engagés pour la cause environnementale.

– A partir de 20h30 : L’amicale des sapeurs pompiers de Chirongui organise LE BAL DES POMPIERS avec B.junior à la MJC de KANIKELI.

Les tickets pré-ventes sont disponibles. 15 euros les tickets préventes disponible au Centre de Secours de Chirongui situé à Mramadoudou. Tarifs 20 euros sur place – Modes de paiement : espèces / CB

Table VIP à partir de 3 personnes ( Une place de parking offerte / 1 bouteille / des apéritifs / des softs). Restauration / buvette sur place.

Samedi 15 juillet

– A partir de 7h45 : Les sorties natures sont de retour !

La communauté des communes du Sud organise une randonnée intitulée: “ATLAS DE LA BIODIVERSITE INTERCOMMUNAL DU SUD”. Une belle randonnée vous attend au “Bougoundranavi” dans la commune de Bouéni pour vous former au côté d’experts naturalistes sur la reconnaissance des reptiles exceptionnels du Sud. RDV ce samedi 15 juillet 2023 dès 07h45 au gîte de Hagnoundrou.

– A partir de 10h : OPÉRATION MATÉMBÉZI YA OUNAFASSI « sorties tranquilles ».

Ci-contre la planification pour le week-end.Pour les randonnées, suite à plusieurs incidents : Équipez-vous correctement (chaussures de marche, chapeau, casquette, eau) et prévoyez un équipement pour porter les enfants en bas âge. En cas de météo défavorable (fortes pluies, orages, vent fort) ou d’absence de participants, ces opérations sont susceptibles d’être annulées.

– 11h : Cet été, la Ville de Mamoudzou participe à la 9eme édition du festival Partir en livre, un dispositif national initié par le CNL – Centre national du livre afin de promouvoir la lecture auprès du public jeune. À Mamoudzou, la Ville accueille les animations à la médiathèque Rama M’SA à Passamaïnty en partenariat avec ARLL – A 11h, le spectacle « Les gardiens de la nature » joué par la Compagnie Stratagème & les enfants de mabawas. De 14h à 17h30, un atelier d’utende animé par L-HAD

– De 14h à 17h : dans le cadre de « l’été culturel », le pôle culturel de Chirongui propose « restitution stage cinéma / tournoi jeu de société ».

Le Pôle Culturel de Chirongui lance la 2ème Édition du dispositif “été culturel” au Pôle Culturel de Chirongui, pendant tout le mois de juillet retrouvez le dispositif “été culturel 2023”, le rendez-vous culturel à ne pas manquer pour ceux qui passent leurs vacances à Mayotte. En partenariat avec la DAC Mayotte, vous retrouverez des activités durant tout le mois de juillet, au programme : des stages, des ateliers, des animations, des concerts, des spectacles, au total plus de 15 événements totalement gratuits, ouverts à tous pour petits et grands.

ATTENTION : certains stages de pratique, ateliers et animations sont sur inscription, les spectacles et concerts dans la grande salle sont sur réservation. Les inscriptions se font par mail à l’adresse suivante : communication-poleculturel@chirongui.yt, au 0639.72.25.67 ou à l’accueil du Pôle Culturel de Chirongui. Vous trouverez ci-contre, tous les détails des stages, des ateliers, des animations, des concerts et des spectacles, ainsi que le formulaire d’inscription à remplir, au cas où vous souhaiterais vous inscrire

Les programmes ciné du week-end à l’Alpa Joe

Vendredi 14 juillet à 10h : Miraculous – le film

13h : Insidious : The Red Door

15h30 : Indiana Jones et le Cadran de la Destinée

19h : Mission : Impossible – Dead Reckoning Partie 1

Samedi 15 juillet à 10h : Élémentaire

13h : Miraculous – le film

15h30 : The Flash

19h : Insidious : The Red Door

Dimanche 16 juillet à 10h : La Petite sirène

13h : Miraculous – le film

15h30 : Mission : Impossible – Dead Reckoning Partie 1

19h : Indiana Jones et le Cadran de la Destinée

Les programmes ciné du week-end au pôle culturel de Chirongui

Vendredi 14 juillet à 14h : Asteroid City (VO)

17h : Miraculous – le film

20h : Mission : Impossible – Dead Reckoning Partie 1

Samedi 15 juillet à 11h : Miraculous – le film

14h : Elémentaire

17h : Mission : Impossible – Dead Reckoning Partie 1

20h : Marinette

Dimanche 14 juillet à 11h : Miraculous – le film

14h : Mission : Impossible – Dead Reckoning Partie 1

17h : Indiana Jones et le Cadran de la Destinée

20h : 99 Moons

