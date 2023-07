Interruption des rotations de barge le 14 juillet au soir

Face à la démographie galopante et la pression migratoire, les services publics de l’Etat et du conseil départemental n’étalent plus. Le second appelle à l’aide le premier sur de justes compensations à même de lui permettre de mener à bien ses investissements. Dans une logique d’équilibrer les services, les usagers sont également mis à contribution, avec un bond du prix de la carte de transport scolaire. Jusqu’au STM ? A voir